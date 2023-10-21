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Заявление Байдена о помощи Украине и Израилю посмотрело 20,3 млн человек

"Украинская правда"Суббота, 21 октября 2023, 05:22
Заявление Байдена о помощи Украине и Израилю посмотрело 20,3 млн человек
СКРИНШОТ ОБРАЩЕНИЯ ДЖО БАЙДЕНА К АМЕРИКАНСКОМУ НАРОДУ

20,3 миллиона человек смотрели выступление президента США Джо Байдена в прайм-тайм в четверг вечером, в котором он говорил о помощи для Израиля и Украины во время войны.

Источник: Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Nielsen

Детали: Это большая аудитория, чем та, которую Байден смог привлечь в июне, когда он выступил в праймтайм с речью в Овальном кабинете, провозглашая о двухпартийном соглашении о преодолении кризиса долгового ограничения. 

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По данным Nielsen, тогда это привлекло внимание лишь 6,2 миллиона зрителей и было подхвачено лишь двумя крупнейшими американскими телеканалами.

Показатели зрительской аудитории в четверг были подсчитаны в 10 телевизионных и кабельных сетях США, включая ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC.

Две трети зрителей смотрели 15-минутную речь Байдена в телевизионных сетях, а 35% были настроены на кабельную сеть.

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По данным Nielsen, более трех четвертей телевизионной аудитории были старше 55 лет.

Предыстория:

Темы: БайденСША
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