Кривий Ріг: влада повідомила про влучання внаслідок нічної атаки РФ

Внаслідок російської атаки по Кривому Рогу ввечері та вночі на 21 жовтня пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Джерело: Вілкул у Telegram

Пряма мова Вілкула: "На жаль, були влучення.

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Внаслідок вечірнього ракетного удару по дачному кооперативу в передмісті загинув чоловік 1963 р.н., його дружина 1967 р.н. була доставлена до лікарні у тяжкому стані. Було пошкоджено три будинки. Пожежа, що виникла в результаті удару, була оперативно ліквідована.

Пізно ввечері була ще одна атака ракетами та БПЛА. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Пожежа, що виникла була також оперативно ліквідована".

Деталі: Вілкул уточнив, що внаслідок другого удару втрат не було.