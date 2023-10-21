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Кривий Ріг: влада повідомила про влучання внаслідок нічної атаки РФ

Роман ПетренкоСубота, 21 жовтня 2023, 08:31
Кривий Ріг: влада повідомила про влучання внаслідок нічної атаки РФ
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: DEPOSITPHOTOS

Внаслідок російської атаки по Кривому Рогу ввечері та вночі на 21 жовтня пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Джерело: Вілкул у Telegram

Пряма мова Вілкула: "На жаль, були влучення.

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Внаслідок вечірнього ракетного удару по дачному кооперативу в передмісті загинув чоловік 1963 р.н., його дружина 1967 р.н. була доставлена до лікарні у тяжкому стані. Було пошкоджено три будинки. Пожежа, що виникла в результаті удару, була оперативно ліквідована.

Пізно ввечері була ще одна атака ракетами та БПЛА. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Пожежа, що виникла була також оперативно ліквідована".

Деталі: Вілкул уточнив, що внаслідок другого удару втрат не було.

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Теми: Кривий Ріг
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