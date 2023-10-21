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Кривой Рог: власти сообщили о попадании в результате ночной атаки РФ

Роман ПетренкоСуббота, 21 октября 2023, 08:31
Кривой Рог: власти сообщили о попадании в результате ночной атаки РФ
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: DEPOSITPHOTOS

В результате российской атаки по Кривому Рогу вечером и ночью на 21 октября поврежден объект промышленной инфраструктуры, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Источник: Вилкул в Telegram

Прямая речь Вилкула: "К сожалению, были попадания.

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В результате вечернего ракетного удара по дачному кооперативу в пригороде погиб мужчина 1963 г.р., его жена 1967 г.р. была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Было повреждено три дома. Пожар, возникший в результате удара, был оперативно ликвидирован.

Поздно вечером была еще одна атака ракетами и БПЛА. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Возникший пожар был также оперативно ликвидирован".

Детали: Вилкул уточнил, что в результате второго удара потерь не было.

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Темы: Кривой Рог
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