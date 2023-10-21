Зеленський: Наші воїни зробили цей тиждень дуже потужним для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські воїни зробили цей тиждень дуже потужним для України.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Дякую кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових позиціях, на постах! Авдіївський напрямок, Марʼїнка. Бахмутський напрямок. Купʼянський, Лиманський напрямки. Наше Запоріжжя. Наша Херсонщина.

На лінії зіткнення і в глибині окупованої території наші воїни зробили цей тиждень дуже потужним для України.

І зараз я хочу подякувати всім нашим силам оборони та безпеки – абсолютно усім! Кожному підрозділу, кожному воїну, кожному командиру, які за цей тиждень дали нашій державі потрібні бойові результати".

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