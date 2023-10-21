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Зеленський: Наші воїни зробили цей тиждень дуже потужним для України

Катерина ТищенкоСубота, 21 жовтня 2023, 20:01
Зеленський: Наші воїни зробили цей тиждень дуже потужним для України
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські воїни зробили цей тиждень дуже потужним для України.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Дякую кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових позиціях, на постах! Авдіївський напрямок, Марʼїнка. Бахмутський напрямок. Купʼянський, Лиманський напрямки. Наше Запоріжжя. Наша Херсонщина.

На лінії зіткнення і в глибині окупованої території наші воїни зробили цей тиждень дуже потужним для України.

І зараз я хочу подякувати всім нашим силам оборони та безпеки – абсолютно усім! Кожному підрозділу, кожному воїну, кожному командиру, які за цей тиждень дали нашій державі потрібні бойові результати".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • За даними Генштабу ЗСУ, за 19 жовтня Сили оборони знищили 1 380 окупантів і 55 ворожих танків та 120 ББМ, найбільше на Авдіївському напрямку.
  • Зеленський 20 жовтня заявив, що останніми днями росіяни несуть особливо великі втрати на фронті, і це саме те, що потрібно Україні.
  • За даними Інституту вивчення війни, українські війська продовжили більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області та закріпилися у селі Кринки.

Теми: Зеленськийвійнаконтрнаступ
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