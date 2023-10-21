Зеленський: Наші воїни зробили цей тиждень дуже потужним для України
Субота, 21 жовтня 2023, 20:01
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські воїни зробили цей тиждень дуже потужним для України.
Джерело: вечірнє звернення президента
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Пряма мова: "Дякую кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових позиціях, на постах! Авдіївський напрямок, Марʼїнка. Бахмутський напрямок. Купʼянський, Лиманський напрямки. Наше Запоріжжя. Наша Херсонщина.
На лінії зіткнення і в глибині окупованої території наші воїни зробили цей тиждень дуже потужним для України.
І зараз я хочу подякувати всім нашим силам оборони та безпеки – абсолютно усім! Кожному підрозділу, кожному воїну, кожному командиру, які за цей тиждень дали нашій державі потрібні бойові результати".
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Передісторія:
- За даними Генштабу ЗСУ, за 19 жовтня Сили оборони знищили 1 380 окупантів і 55 ворожих танків та 120 ББМ, найбільше на Авдіївському напрямку.
- Зеленський 20 жовтня заявив, що останніми днями росіяни несуть особливо великі втрати на фронті, і це саме те, що потрібно Україні.
- За даними Інституту вивчення війни, українські війська продовжили більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області та закріпилися у селі Кринки.