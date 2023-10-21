Зеленский: Наши воины сделали эту неделю очень мощной для Украины
Суббота, 21 октября 2023, 20:01
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские воины сделали эту неделю очень мощной для Украины.
Источник: вечернее обращение президента
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Прямая речь: "Спасибо каждому и каждой, кто сейчас в бою, на боевых позициях, на постах! Авдеевское направление, Марьинка. Бахмутское направление. Купянское, Лиманское направления. Наше Запорожье. Наша Херсонщина.
На линии соприкосновения и в глубине оккупированной территории наши воины сделали эту неделю очень мощной для Украины.
И сейчас я хочу поблагодарить все наши силы обороны и безопасности – абсолютно всех! Каждое подразделение, каждого воина, каждого командира, которые за эту неделю дали нашему государству нужные боевые результаты".
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Предыстория:
- По данным Генштаба ВСУ, за 19 октября Силы обороны уничтожили 1 380 оккупантов и 55 вражеских танков и 120 ББМ, больше всего на Авдеевском направлении.
- Зеленский 20 октября заявил, что в последние дни россияне несут особенно большие потери на фронте, и это именно то, что нужно Украине.
- По данным Института изучения войны, украинские войска продолжили более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области и закрепились в селе Крынки.