Зеленский: Наши воины сделали эту неделю очень мощной для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские воины сделали эту неделю очень мощной для Украины.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Спасибо каждому и каждой, кто сейчас в бою, на боевых позициях, на постах! Авдеевское направление, Марьинка. Бахмутское направление. Купянское, Лиманское направления. Наше Запорожье. Наша Херсонщина.

На линии соприкосновения и в глубине оккупированной территории наши воины сделали эту неделю очень мощной для Украины.

И сейчас я хочу поблагодарить все наши силы обороны и безопасности – абсолютно всех! Каждое подразделение, каждого воина, каждого командира, которые за эту неделю дали нашему государству нужные боевые результаты".

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