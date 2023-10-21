Байден: Успіх Ізраїлю та України життєво важливий для нацбезпеки США
Субота, 21 жовтня 2023, 21:30
Президент США Джо Байден заявив, що успіх України й Ізраїлю є життєво важливим для національної безпеки Сполучених Штатів.
Джерело: Байден у Twitter
Дослівно: "Я знаю, що ці конфлікти можуть здаватися далекими. Природно запитати: чому це важливо для Америки?
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Успіх Ізраїлю та України є життєво важливим для нашої національної безпеки.
Історія навчила нас, що коли терористи і диктатори не платять ціну, вони спричиняють більше смертей і руйнувань".
Передісторія:
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- У зверненні до народу у четвер президент США Джо Байден назвав цей момент в історії "переломним моментом" — битвою між світовими демократіями та автократіями.
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