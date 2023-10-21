Байден: Успіх Ізраїлю та України життєво важливий для нацбезпеки США

Президент США Джо Байден заявив, що успіх України й Ізраїлю є життєво важливим для національної безпеки Сполучених Штатів.

Джерело: Байден у Twitter

Дослівно: "Я знаю, що ці конфлікти можуть здаватися далекими. Природно запитати: чому це важливо для Америки?

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Успіх Ізраїлю та України є життєво важливим для нашої національної безпеки.

Історія навчила нас, що коли терористи і диктатори не платять ціну, вони спричиняють більше смертей і руйнувань".

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