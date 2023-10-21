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Байден: Успех Израиля и Украины жизненно важен для нацбезопасности США

Катерина ТищенкоСуббота, 21 октября 2023, 21:30
Байден: Успех Израиля и Украины жизненно важен для нацбезопасности США
Джо Байден, фото Bloomberg via Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что успех Украины и Израиля является жизненно важным для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Источник: Байден в Twitter

Дословно: "Я знаю, что эти конфликты могут казаться далекими. Естественно спросить: почему это важно для Америки?

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Успех Израиля и Украины является жизненно важным для нашей национальной безопасности.

История научила нас, что, когда террористы и диктаторы не платят цену, они вызывают больше смертей и разрушений".

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Темы: БайденСШАИзраильвойна
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