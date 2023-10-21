Байден: Успех Израиля и Украины жизненно важен для нацбезопасности США
Суббота, 21 октября 2023, 21:30
Президент США Джо Байден заявил, что успех Украины и Израиля является жизненно важным для национальной безопасности Соединенных Штатов.
Источник: Байден в Twitter
Дословно: "Я знаю, что эти конфликты могут казаться далекими. Естественно спросить: почему это важно для Америки?
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Успех Израиля и Украины является жизненно важным для нашей национальной безопасности.
История научила нас, что, когда террористы и диктаторы не платят цену, они вызывают больше смертей и разрушений".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В обращении к народу в четверг президент США Джо Байден назвал этот момент в истории "переломным моментом" - битвой между мировыми демократиями и автократиями.
- Байден осудил действия ХАМАС и президента России Владимира Путина в своей речи в четверг вечером в Овальном кабинете, заявив, что нападения на Израиль и вторжение в Украину имеют общие мотивы.
- 20,3 миллиона человек смотрели выступление Байдена в прайм-тайм в четверг вечером, в котором он говорил о помощи для Израиля и Украины во время войны.