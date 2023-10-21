У низці міст знову відбулися акції з вимогою витрачати гроші на ЗСУ
У Черкасах, Одесі та Дніпрі у суботу відбулися акції з вимогою витрачати бюджетні гроші на допомогу ЗСУ.
Джерело: Суспільне, одеське видання "Думська", телеканал Дніпра D1
Деталі: У Черкасах під міською радою учасники акції вимагали, щоб депутати Черкаської міської ради витрачали бюджетні гроші на допомогу ЗСУ.
Містян обурили дії депутатів під час останньої сесії, де вони підтримали баскетбол: на потреби спортсменів спрямували 1,5 мільйона гривень, розповів один із організаторів акції черкасець Артем Ківак.
Містяни скандували: "Гроші на ЗСУ", "Моїм дітям потрібен живий батько" тощо.'
В Одесі сотні мешканців традиційно зібралися під стінами мерії з вимогою спрямувати кошти міського бюджету на підтримку ЗСУ.
Учасники акції скандували: "Все для перемоги", "В першу чергу ЗСУ", "Владо, почуй громаду". Крім того, вони розгорнули величезні банери з написами: "Гена, віддай наші гроші ЗСУ" і "900 млн на дрони та РЕБи".
Наприкінці мітингу присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України і зробили спільну фотографію на сходах мерії.
У Дніпрі учасники акції також закликали міську владу використовувати гроші з бюджету в першу чергу на потреби військових.
В руках тримали плакати з написами: "Не бруківка, а дрони військовим", "Гроші на ЗСУ", "Не стадіон, а амуніція" та інші.
Що передувало: З початку вересня в низці міст почали проходити акції з вимогою скеровувати бюджетні гроші на допомогу армії. Зокрема, такі акції регулярно проходять у Києві та Одесі.
Під час дії воєнного стану організація мирних зборів, мітингів, походів та демонстрацій, а також спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних і видовищних масових заходів можлива лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження.
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