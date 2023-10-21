У низці міст знову відбулися акції з вимогою витрачати гроші на ЗСУ

У Черкасах, Одесі та Дніпрі у суботу відбулися акції з вимогою витрачати бюджетні гроші на допомогу ЗСУ.

Джерело: Суспільне, одеське видання "Думська", телеканал Дніпра D1

Акція в Черкасах 21 жовтня, фото: Суспільне

Деталі: У Черкасах під міською радою учасники акції вимагали, щоб депутати Черкаської міської ради витрачали бюджетні гроші на допомогу ЗСУ.

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Містян обурили дії депутатів під час останньої сесії, де вони підтримали баскетбол: на потреби спортсменів спрямували 1,5 мільйона гривень, розповів один із організаторів акції черкасець Артем Ківак.

Містяни скандували: "Гроші на ЗСУ", "Моїм дітям потрібен живий батько" тощо.'

В Одесі сотні мешканців традиційно зібралися під стінами мерії з вимогою спрямувати кошти міського бюджету на підтримку ЗСУ.

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акція в Одесі 21 жовтня, фото: Думська

Учасники акції скандували: "Все для перемоги", "В першу чергу ЗСУ", "Владо, почуй громаду". Крім того, вони розгорнули величезні банери з написами: "Гена, віддай наші гроші ЗСУ" і "900 млн на дрони та РЕБи".

акція в Одесі 21 жовтня, фото: Думська

Наприкінці мітингу присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України і зробили спільну фотографію на сходах мерії.

У Дніпрі учасники акції також закликали міську владу використовувати гроші з бюджету в першу чергу на потреби військових.

В руках тримали плакати з написами: "Не бруківка, а дрони військовим", "Гроші на ЗСУ", "Не стадіон, а амуніція" та інші.

Що передувало: З початку вересня в низці міст почали проходити акції з вимогою скеровувати бюджетні гроші на допомогу армії. Зокрема, такі акції регулярно проходять у Києві та Одесі.

Під час дії воєнного стану організація мирних зборів, мітингів, походів та демонстрацій, а також спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних і видовищних масових заходів можлива лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження.

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