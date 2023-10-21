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В ряде городов снова состоялись акции с требованием тратить деньги на ВСУ

Катерина ТищенкоСуббота, 21 октября 2023, 22:15
В ряде городов снова состоялись акции с требованием тратить деньги на ВСУ
акция в Одессе 21 октября, фото: Думская

В Черкассах, Одессе и Днепре в субботу состоялись акции с требованием тратить бюджетные деньги на помощь ВСУ.

Источник: Суспільне, одесское издание "Думская", телеканал Днепра D1

Акция в Черкассах 21 октября, фото: Суспільне
Акция в Черкассах 21 октября, фото: Суспільне

Детали: В Черкассах под городским советом участники акции требовали, чтобы депутаты Черкасского городского совета тратили бюджетные деньги на помощь ВСУ.

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Горожан возмутили действия депутатов во время последней сессии, где они поддержали баскетбол: на нужды спортсменов направили 1,5 миллиона гривен, рассказал один из организаторов акции черкасец Артем Кивак.

Горожане скандировали: "Деньги на ВСУ", "Моим детям нужен живой отец" и т.д.'

В Одессе сотни жителей традиционно собрались под стенами мэрии с требованием направить средства городского бюджета на поддержку ВСУ. 

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акция в Одессе 21 октября, фото: Думская
акция в Одессе 21 октября, фото: Думская

Участники акции скандировали: "Все для победы", "В первую очередь ВСУ", "Власть, услышь общество". Кроме того, они развернули огромные баннеры с надписями: "Гена, отдай наши деньги ВСУ" и "900 млн на дроны и РЭБы".

 

В конце митинга присутствующие почтили память погибших защитников Украины и сделали совместную фотографию на лестнице мэрии.

В Днепре участники акции также призвали городские власти использовать деньги из бюджета в первую очередь на нужды военных.

В руках держали плакаты с надписями: "Не брусчатка, а дроны военным", "Деньги на ВСУ", "Не стадион, а амуниция" и другие.

Что предшествовало: С начала сентября в ряде городов начали проходить акции с требованием направлять бюджетные деньги на помощь армии. В частности, такие акции регулярно проходят в Киеве и Одессе.

Во время действия военного положения организация мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, а также спортивных, образовательных, культурно-просветительских, религиозных, развлекательных и зрелищных массовых мероприятий возможна лишь при исключительных обстоятельствах и только при условии их письменного согласования.

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Темы: акцииденьгиВооруженные силывойна
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