Не було шансу добігти до укриття - "Нова пошта" оголосила жалобу за загиблими працівниками

Ворожа ракета влучила у Харківський інноваційний термінал "Нової пошти": у працівників, які там перебували, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунду до вибуху.

Джерело: "Нова пошта" у Facebook

Дослівно: "Харківський інноваційний термінал. Щойно в нього влучила ракета. Є загиблі та поранені, зокрема важкі. У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до. Наразі всім постраждалим надається медична допомога, ми на звʼязку з лікарнями та сімʼями постраждалих. Та це, звісно, не поверне наших людей. Співчуваємо кожному.

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Завтра (22 жовтня - ред.) "Нова пошта" оголошує день трауру. Ми будемо працювати та вшановувати кожного загиблого героя "Нової пошти". Кожного загиблого в цій війні".

Нагадаємо, у суботу російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині, відомо про 6 загиблих і 14 поранених.

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Що передувало: Раніше у суботу ввечері голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили, що російські війська завдають ракетних ударів по обласному центру.