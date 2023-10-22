Не было шанса добежать до укрытия - "Новая почта" объявила траур по погибшим работникам

Вражеская ракета попала в Харьковский инновационный терминал "Новой почты": у работников, которые там находились, не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирена прозвучала за секунду до взрыва.

Источник: "Новая почта" в Facebook

Дословно: "Харьковский инновационный терминал. Только что в него попала ракета. Есть погибшие и раненые, в том числе тяжелые. У них не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до. Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, мы на связи с больницами и семьями пострадавших. Но это, конечно, не вернет наших людей. Сочувствуем каждому.

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Завтра (22 октября - ред.) "Новая почта" объявляет день траура. Мы будем работать и чествовать каждого погибшего героя "Новой почты". Каждого погибшего в этой войне".

Напомним, в субботу российская ракета попала в терминал "Новой почты" на Харьковщине, известно о 6 погибших и 14 раненых.

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Что предшествовало: Ранее в субботу вечером председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщили, что российские войска наносят ракетные удары по областному центру.