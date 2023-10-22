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ОГП повідомив деталі російського обстрілу "Нової пошти", де загинули шестеро цивільних

Роман ПетренкоНеділя, 22 жовтня 2023, 10:36
ОГП повідомив деталі російського обстрілу Нової пошти, де загинули шестеро цивільних
усі фото: прокуратура

Прокуратура повідомила подробиці російського обстрілу смт Коротич Харківського району, де загинуло 6 людей, ще 16 поранених.

Джерело: ОГП

Деталі: За даними слідства, 21 жовтня близько 22:15 ворог завдав ракетний удар по терміналу "Нової пошти" у смт Коротич.

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За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Станом на зараз відомо про 6 загиблих та 16 поранених. Всі постраждалі працівники підприємства.

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За даними ОГП, внаслідок ворожого удару сталась пожежа на площі близько 300 м кв.

Термінал майже повністю зруйнований, пошкоджено вантажні автомобілі.

 

Передісторія:

  • У суботу російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині.
  • Ворожа ракета влучила у Харківський інноваційний термінал "Нової пошти": у працівників, які там перебували, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунду до вибуху. 
  • Раніше у суботу ввечері голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили, що російські війська завдають ракетних ударів по обласному центру.

Теми: Харківська областьобстріл
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