Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ОГП сообщил детали российского обстрела "Новой почты", где погибли шестеро гражданских

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 октября 2023, 10:36
ОГП сообщил детали российского обстрела Новой почты, где погибли шестеро гражданских
все фото: прокуратура

Прокуратура сообщила подробности российского обстрела пгт Коротич Харьковского района, где погибло 6 человек, еще 16 раненых.

Источник: ОГП

Детали: По данным следствия, 21 октября около 22:15 враг нанес ракетный удар по терминалу "Новой почты" в пгт Коротич.

Реклама:

По предварительным данным, обстрел был осуществлен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

По состоянию на сейчас известно о 6 погибших и 16 раненых. Все пострадавшие - работники предприятия.

ВИДЕО ДНЯ

По данным ОГП, в результате вражеского удара произошел пожар на площади около 300 м кв.

Терминал почти полностью разрушен, повреждены грузовые автомобили.

 

Предыстория:

Темы: Харьковская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пакеты оборонной помощи Украине станут меньше – Пентагон

Трамп рассматривает на должность своего потенциального вице-президента антиукраинского телеведущего

Представителя России впервые в истории не избрали в состав Международного суда ООН

Более 60% украинцев верят во вступление в ЕС менее чем через 10 лет - опрос

Причастные к экспортеру Ермака компании отправили за границу 37 млн грн для закупки мяса – расследование

видеоПодросток из Мариуполя, которому вручили в РФ повестку, попросил Зеленского вернуть его домой

Все новости...
Не было шанса добежать до укрытия - "Новая почта" объявила траур по погибшим работникам
Россияне на час перекрывали Крымский мост
Россияне ночью атаковали Украину БПЛА и ракетами - защитники сбили четыре цели
Оккупанты утром ударили по Купянску - двое подростков в больнице
Последние новости
02:42
В четверг военных США на Ближнем Востоке атаковали четыре раза
01:37
В Латвии экс-депутата Сейма приговорили к 8,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России
01:07
Пакеты оборонной помощи Украине станут меньше – Пентагон
00:31
В Госдепе заверили, что события на Ближнем Востоке не влияют на поддержку Украины
00:09
ДополненоВ нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за беспилотников и ракет
23:59
В ОП допускают проведение саммита по "формуле мира" в 2024 году
23:46
Трамп рассматривает на должность своего потенциального вице-президента антиукраинского телеведущего
23:38
Телескоп Вебба обнаружил самую дальнюю галактику-двойника Млечного Пути
22:59
фото, видеоВ Виннице вспыхнул масштабный пожар на складах с ламинатом
22:48
Экономические новости 9 ноября: госбюджет-2024 приняли, инфляция снизилась до 5,3%
Все новости...
Реклама: