ОГП сообщил детали российского обстрела "Новой почты", где погибли шестеро гражданских
Воскресенье, 22 октября 2023, 10:36
Прокуратура сообщила подробности российского обстрела пгт Коротич Харьковского района, где погибло 6 человек, еще 16 раненых.
Источник: ОГП
Детали: По данным следствия, 21 октября около 22:15 враг нанес ракетный удар по терминалу "Новой почты" в пгт Коротич.
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По предварительным данным, обстрел был осуществлен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.
По состоянию на сейчас известно о 6 погибших и 16 раненых. Все пострадавшие - работники предприятия.
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По данным ОГП, в результате вражеского удара произошел пожар на площади около 300 м кв.
Терминал почти полностью разрушен, повреждены грузовые автомобили.
Предыстория:
- В субботу российская ракета попала в терминал "Новой почты" на Харьковщине.
- Вражеская ракета попала в Харьковский инновационный терминал "Новой почты": у работников, которые там находились, не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирена прозвучала за секунду до взрыва.
- Ранее в субботу вечером председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщили, что российские войска наносят ракетные удары по областному центру.