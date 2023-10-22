ОГП сообщил детали российского обстрела "Новой почты", где погибли шестеро гражданских

Прокуратура сообщила подробности российского обстрела пгт Коротич Харьковского района, где погибло 6 человек, еще 16 раненых.

Источник: ОГП

Детали: По данным следствия, 21 октября около 22:15 враг нанес ракетный удар по терминалу "Новой почты" в пгт Коротич.

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По предварительным данным, обстрел был осуществлен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

По состоянию на сейчас известно о 6 погибших и 16 раненых. Все пострадавшие - работники предприятия.

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По данным ОГП, в результате вражеского удара произошел пожар на площади около 300 м кв.

Терминал почти полностью разрушен, повреждены грузовые автомобили.

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