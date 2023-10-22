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Ізраїль заявляє про ліквідацію ще одного командира ХАМАСу

Роман ПетренкоНеділя, 22 жовтня 2023, 12:50
Ізраїль заявляє про ліквідацію ще одного командира ХАМАСу
РАКЕТИ, ЗАПУЩЕНІ З ГАЗИ ПАЛЕСТИНЦЯМИ, ФОТО: GETTY IMAGES

Внаслідок нічного ізраїльського авіаудару в Секторі Гази був убитий високопоставлений командир ХАМАСу, заявив речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі.

Джерело: The Times of Israel

Пряма мова Хагарі: "Ми збільшуємо кількість атак в Секторі Гази, щоб зменшити загрози для наших сил в рамках підготовки до наступної фази війни.

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Ми перейдемо до наступного етапу за найкращих умов для ЦАХАЛу і відповідно до рішення політичного ешелону".

Деталі: Він заявив, що в результаті нічних ударів загинули десятки членів ХАМАСу, в тому числі заступник командира ракетного комплексу бойовиків.

Нагадаємо: Раніше стало відомо, що армія Ізраїлю перенесла початок наземної операції, яку планували на 15 жовтня, через погоду.

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Теми: ІзраїльПалестинаХАМАСвійна
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