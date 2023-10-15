Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ізраїль переніс операцію у секторі Гази, яку планував на вихідні – NYT

Роман ПетренкоНеділя, 15 жовтня 2023, 08:51
Ізраїль переніс операцію у секторі Гази, яку планував на вихідні – NYT
РАКЕТИ, ЗАПУЩЕНІ З ГАЗИ ПАЛЕСТИНЦЯМИ, ФОТО: GETTY IMAGES

Видання The New York Times стверджує, що армія Ізраїлю перенесла початок наземної операції, яку планували на ці вихідні, через погоду.

Джерело: NYT з посиланням на джерела в армії Ізраїлю

Деталі: За словами офіцерів, спочатку вторгнення планувалося на вихідні, але було відкладено на кілька днів через хмарність, яка "ускладнила б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття сухопутних військ".

Реклама:

Уточнюється, що під час спецоперації, окрім піхоти, ізраїльські ударні сили включатимуть танки, саперів і спецназ, додали офіцери.

Сухопутні війська прикриватимуть бойові літаки, вертольоти, безпілотники і артилерія, що стрілятиме з суші і моря.

Вони наголошують, що їхня ціль – розгром ХАМАС та ліквідація його лідерів, відповідальних за напад на Ізраїль 7 жовтня.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 14 жовтня Армія оборони Ізраїля повідомила, що винищувачами знищила Мерада Абу Мерада, який був одним з головних відповідальних за напад на країну 7 жовтня.

Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила командира роти спецпідрозділу ХАМАС "Нухба", який керував атакою ХАМАС на ізраїльські громади поблизу сектора Гази на минулих вихідних.

Теми: ІзраїльСектор Газивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блінкен і Остін пояснили, чому допомога Ізраїлю та Україні повинна бути об’єднаною

У Польщі затримали українця, який погрожував ножем прикордонникам

інфографіка70% росіян підтримали б рішення Путіна припинити війну – опитування

Будівлі "Квіти України" повернули статус пам'ятки

У США викрили трьох росіян на контрабанді для армії РФ на $10 мільйонів

фото, відеоУ Донецьку палають цистерни з пальним: окупанти скаржаться на прильоти

Усі новини...
МО РФ заявило про 27 українських безпілотників, які атакували Росію
Захисники знищили ще 880 окупантів і 8 ворожих танків
Росія вночі вдарила по приватному будинку на Харківщині, двоє загиблих
Ворог вночі атакував Херсонщину, є постраждалий
Останні новини
08:56
Прем’єра Нідерландів можуть підтримати на посаду генсека НАТО – Politico
08:45
Без надії на військкомати. Як підрозділи самі взялись за рекрутинг військових
08:39
ЄС запевнив Київ: Вимоги польських перевізників не змінять умови "транспортного безвізу"
08:31
Росіяни під ніч обстріляли село Чайкине на Херсонщині, вбили чоловіка
08:20
Окупанти атакували біля Кліщіївки, Андріївки та Авдіївки, але безуспішно − Генштаб
08:17
тестВорожіння, збитки та духи: що ви знаєте про Геловін
08:13
фото Заворушення на Геловін у Гамбурзі: Поліція застосувала водомети
07:54
ЗСУ за добу знищили 680 окупантів і 30 ворожих ББМ
07:45
фото Екоактивісти вимазали фарбою будівлю офісу канцлера Німеччини
07:39
У Дубінського знову обшуки – джерело
Усі новини...
Реклама: