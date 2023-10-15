Ізраїль переніс операцію у секторі Гази, яку планував на вихідні – NYT

Видання The New York Times стверджує, що армія Ізраїлю перенесла початок наземної операції, яку планували на ці вихідні, через погоду.

Джерело: NYT з посиланням на джерела в армії Ізраїлю

Деталі: За словами офіцерів, спочатку вторгнення планувалося на вихідні, але було відкладено на кілька днів через хмарність, яка "ускладнила б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття сухопутних військ".

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Уточнюється, що під час спецоперації, окрім піхоти, ізраїльські ударні сили включатимуть танки, саперів і спецназ, додали офіцери.

Сухопутні війська прикриватимуть бойові літаки, вертольоти, безпілотники і артилерія, що стрілятиме з суші і моря.

Вони наголошують, що їхня ціль – розгром ХАМАС та ліквідація його лідерів, відповідальних за напад на Ізраїль 7 жовтня.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 14 жовтня Армія оборони Ізраїля повідомила, що винищувачами знищила Мерада Абу Мерада, який був одним з головних відповідальних за напад на країну 7 жовтня.

Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила командира роти спецпідрозділу ХАМАС "Нухба", який керував атакою ХАМАС на ізраїльські громади поблизу сектора Гази на минулих вихідних.