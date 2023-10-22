Израиль заявляет о ликвидации еще одного командира ХАМАСа

В результате ночного израильского авиаудара в Секторе Газа был убит высокопоставленный командир ХАМАСа, заявил представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

Источник: The Times of Israel

Прямая речь Хагари: "Мы увеличиваем количество атак в Секторе Газа, чтобы уменьшить угрозы для наших сил в рамках подготовки к следующей фазе войны.

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Мы перейдем к следующему этапу при наилучших условиях для ЦАХАЛа и в соответствии с решением политического эшелона".

Детали: Он заявил, что в результате ночных ударов погибли десятки членов ХАМАСа, в том числе заместитель командира ракетного комплекса боевиков.

Напомним: Ранее стало известно, что армия Израиля перенесла начало наземной операции, которую планировали на 15 октября, из-за погоды.