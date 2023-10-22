Удар РФ по "Новій пошті": одного загиблого не можуть ідентифікувати, робитимуть ДНК тест
Один із загиблих внаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині настільки обгорів, що його ідентифікуватимуть за ДНК.
Джерело: начальник Слідчого управління ГУНП на Харківщині Сергій Болвінов у Facebook
Пряма мова Болвінова: "Шестеро людей загинули на місці - це все чоловіки, працівники пошти. Один із них дуже сильно обгорів, попередньо вже встановили особу, але будемо проводити ідентифікацію за ДНК для підтвердження".
Деталі: Він розповів, що правоохоронці працювали на місці влучання усю ніч.
У 16 поранених зафіксували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи та рвані рани, всі вони отримують допомогу в Обласній клінічній лікарні.
Стан восьми з них лікарі оцінюють як важкий, ще восьмеро - середньої тяжкості.
Поліція наголошує, що усі постраждалі цивільні, атака на яких є воєнним злочином.
Передісторія:
- У суботу російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині.
- Ворожа ракета влучила у Харківський інноваційний термінал "Нової пошти": у працівників, які там перебували, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунду до вибуху.
- Раніше у суботу ввечері голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили, що російські війська завдають ракетних ударів по обласному центру.
- Згодом прокуратура повідомила подробиці російського обстрілу смт Коротич Харківського району, де загинуло 6 людей, ще 16 поранених.