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Удар РФ по "Новій пошті": одного загиблого не можуть ідентифікувати, робитимуть ДНК тест

Роман ПетренкоНеділя, 22 жовтня 2023, 14:03
Удар РФ по Новій пошті: одного загиблого не можуть ідентифікувати, робитимуть ДНК тест
фото поліції

Один із загиблих внаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині настільки обгорів, що його ідентифікуватимуть за ДНК.

Джерело: начальник Слідчого управління ГУНП на Харківщині Сергій Болвінов у Facebook

Пряма мова Болвінова: "Шестеро людей загинули на місці - це все чоловіки, працівники пошти. Один із них дуже сильно обгорів, попередньо вже встановили особу, але будемо проводити ідентифікацію за ДНК для підтвердження".

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Деталі: Він розповів, що правоохоронці працювали на місці влучання усю ніч.

У 16 поранених зафіксували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи та рвані рани, всі вони отримують допомогу в Обласній клінічній лікарні.

Стан восьми з них лікарі оцінюють як важкий, ще восьмеро - середньої тяжкості.

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Поліція наголошує, що усі постраждалі цивільні, атака на яких є воєнним злочином.

Передісторія:

  • У суботу російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині.
  • Ворожа ракета влучила у Харківський інноваційний термінал "Нової пошти": у працівників, які там перебували, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунду до вибуху. 
  • Раніше у суботу ввечері голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили, що російські війська завдають ракетних ударів по обласному центру.
  • Згодом прокуратура повідомила подробиці російського обстрілу смт Коротич Харківського району, де загинуло 6 людей, ще 16 поранених.

Теми: Харківська областьобстріл
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