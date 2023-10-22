Удар РФ по "Новой почте": одного погибшего не могут идентифицировать, будут делать ДНК тест
Один из погибших в результате российского удара по терминалу "Новой почты" на Харьковщине настолько обгорел, что его будут идентифицировать по ДНК.
Источник: начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook
Прямая речь Болвинова: "Шесть человек погибли на месте - это все мужчины, работники почты. Один из них очень сильно обгорел, предварительно уже установили личность, но будем проводить идентификацию по ДНК для подтверждения".
Детали: Он рассказал, что правоохранители работали на месте попадания всю ночь.
У 16 раненых зафиксировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы и рваные раны, все они получают помощь в Областной клинической больнице.
Состояние восьми из них врачи оценивают как тяжелое, еще восемь - средней тяжести.
Полиция отмечает, что все пострадавшие гражданские, атака на которых является военным преступлением.
Предыстория:
- В субботу российская ракета попала в терминал "Новой почты" на Харьковщине.
- Вражеская ракета попала в Харьковский инновационный терминал "Новой почты": у работников, которые там находились, не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирена прозвучала за секунду до взрыва.
- Ранее в субботу вечером председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщили, что российские войска наносят ракетные удары по областному центру.
- Прокуратура сообщила подробности российского обстрела пгт Коротич Харьковского района, где погибло 6 человек, еще 16 раненых.