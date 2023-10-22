Удар РФ по "Новой почте": одного погибшего не могут идентифицировать, будут делать ДНК тест

Один из погибших в результате российского удара по терминалу "Новой почты" на Харьковщине настолько обгорел, что его будут идентифицировать по ДНК.

Источник: начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Прямая речь Болвинова: "Шесть человек погибли на месте - это все мужчины, работники почты. Один из них очень сильно обгорел, предварительно уже установили личность, но будем проводить идентификацию по ДНК для подтверждения".

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Детали: Он рассказал, что правоохранители работали на месте попадания всю ночь.

У 16 раненых зафиксировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы и рваные раны, все они получают помощь в Областной клинической больнице.

Состояние восьми из них врачи оценивают как тяжелое, еще восемь - средней тяжести.

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Полиция отмечает, что все пострадавшие гражданские, атака на которых является военным преступлением.

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