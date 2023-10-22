США тиснули на Ізраїль, щоб той відклав вторгнення в Сектор Гази – CNN

Сполучені Штати тиснули на Ізраїль, щоб той відклав наземне вторгнення в Сектор Гази, що дало б можливість виграти час для звільнення більшої кількості заручників ХАМАС і надати гуманітарну допомогу Газі.

Джерело: CNN із посиланням на джерела, пише "Європейська правда"

Пряма мова співрозмовника: "(Адміністрація. – ред.) тиснула на керівництво Ізраїлю, щоб воно відстрочило (військову кампанію. – ред.) через прогрес на фронті із заручниками".

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Деталі: Він також сказав, що адміністрація президента США прагнула, аби вантажівки з допомогою надійшли в Газу до потенційного вторгнення.

Коли в суботу президента США Джо Байдена запитали, чи заохочував він Ізраїль відкласти вторгнення, той відповів: "Я розмовляю з ізраїльтянами".

Катар, діючи як посередник для США та Ізраїлю, веде переговори з ХАМАС про звільнення заручників після того, як бойовики викрали їх два тижні тому.

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За словами поінформованого дипломата, переговори включали угоду про надходження вкрай необхідної допомоги в Газу та про необхідність тимчасового припинення вогню, щоб вивести заручників. Ізраїль наразі не вказував, що розглядає припинення вогню. Протягом двох тижнів Ізраїль продовжував бомбардування.

Що передувало: У п’ятницю, після новин про звільнення двох американських громадян, представник офісу прем’єр-міністра Ізраїлю назвав це можливою спробою ХАМАС зменшити ізраїльську військову відповідь.

"Цей тиск не пройде, тому що їх звільнили. Це не змінить місію, яка полягає в демонтажі ХАМАС", – прокоментував він.

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві повідомив у суботу командуванню ЦАХАЛ, що військові розпочнуть операцію з усунення ХАМАС.

У суботу ввечері перші двадцять вантажівок із гуманітарною допомогою в'їхали в Сектор Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом.