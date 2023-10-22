Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США тиснули на Ізраїль, щоб той відклав вторгнення в Сектор Гази – CNN

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 22 жовтня 2023, 19:31
США тиснули на Ізраїль, щоб той відклав вторгнення в Сектор Гази – CNN
руйнування в Секторі Гази, фото Getty Images

Сполучені Штати тиснули на Ізраїль, щоб той відклав наземне вторгнення в Сектор Гази, що дало б можливість виграти час для звільнення більшої кількості заручників ХАМАС і надати гуманітарну допомогу Газі.

ДжерелоCNN із посиланням на джерела, пише "Європейська правда"

Пряма мова співрозмовника: "(Адміністрація. – ред.) тиснула на керівництво Ізраїлю, щоб воно відстрочило (військову кампанію. – ред.) через прогрес на фронті із заручниками". 

Реклама:

Деталі: Він також сказав, що адміністрація президента США прагнула, аби вантажівки з допомогою надійшли в Газу до потенційного вторгнення.

Коли в суботу президента США Джо Байдена запитали, чи заохочував він Ізраїль відкласти вторгнення, той відповів: "Я розмовляю з ізраїльтянами".

Катар, діючи як посередник для США та Ізраїлю, веде переговори з ХАМАС про звільнення заручників після того, як бойовики викрали їх два тижні тому.

ВІДЕО ДНЯ

За словами поінформованого дипломата, переговори включали угоду про надходження вкрай необхідної допомоги в Газу та про необхідність тимчасового припинення вогню, щоб вивести заручників. Ізраїль наразі не вказував, що розглядає припинення вогню. Протягом двох тижнів Ізраїль продовжував бомбардування.

Що передувало: У п’ятницю, після новин про звільнення двох американських громадян, представник офісу прем’єр-міністра Ізраїлю назвав це можливою спробою ХАМАС зменшити ізраїльську військову відповідь.

"Цей тиск не пройде, тому що їх звільнили. Це не змінить місію, яка полягає в демонтажі ХАМАС", – прокоментував він.

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві повідомив у суботу командуванню ЦАХАЛ, що військові розпочнуть операцію з усунення ХАМАС.

У суботу ввечері перші двадцять вантажівок із гуманітарною допомогою в'їхали в Сектор Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом.

Теми: СШАІзраїльСектор Гази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
США
На що підуть понад $60 мільярдів від США розповіла посол
США на Близькому Сході розгортають додаткову ППО і готують війська – Пентагон
Ліван постраждає, якщо його втягнуть в конфлікт – Блінкен
Останні новини
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
Усі новини...
Реклама: