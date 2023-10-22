Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США давили на Израиль, чтобы тот отложил вторжение в Сектор Газы – CNN

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 22 октября 2023, 19:31
США давили на Израиль, чтобы тот отложил вторжение в Сектор Газы – CNN
разрушения в Секторе Газы, фото Getty Images

Соединенные Штаты давили на Израиль, чтобы тот отложил наземное вторжение в Сектор Газы, что дало бы возможность выиграть время для освобождения большего количества заложников ХАМАС и оказать гуманитарную помощь Газе.

Источник: CNN со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда"

Прямая речь источника: "(Администрация.– ред.) давила на руководство Израиля, чтобы оно отсрочило (военную кампанию.– ред.) из-за прогресса на фронте с заложниками".

Реклама:

Детали: Он также сказал, что администрация президента США стремилась к тому, чтобы грузовики с помощью поступили в Газу к потенциальному вторжению.

Когда в субботу президента США Джо Байдена спросили, поощрял ли он Израиль отложить вторжение, тот ответил: "Я разговариваю с израильтянами".

Катар, действуя в качестве посредника для США и Израиля, ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников после того, как боевики похитили их две недели назад.

ВИДЕО ДНЯ

По словам информированного дипломата, переговоры включали соглашение о поступлении крайне необходимой помощи в Газу и необходимости временного прекращения огня, чтобы вывести заложников. Израиль пока не указывал, что рассматривает прекращение огня. В течение двух недель Израиль продолжал бомбардировку.

Что предшествовало: В пятницу, после новостей об освобождении двух американских граждан, представитель офиса премьер-министра Израиля назвал это возможной попыткой ХАМАС уменьшить израильский военный ответ.

"Это давление не пройдет, потому что их уволили. Это не изменит миссию, которая заключается в демонтаже ХАМАС", – прокомментировал он.

Начальник штаба Армии обороны Израиля Герцы Галеви сообщил в субботу командованию ЦАХАЛ, что военные начнут операцию по устранению ХАМАС.

В субботу вечером первые двадцать грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Сектор Газы через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.

Темы: СШАИзраильСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоОперация ГУР: в Черноморском в Крыму поражены два российских катера

Россия пугает украинцев в Секторе Газа и предлагает свою "эвакуацию" − ГУР

Пентагон: Новый "Рамштайн" планируют провести в середине ноября

Пакеты оборонной помощи Украине станут меньше – Пентагон

Трамп рассматривает на должность своего потенциального вице-президента антиукраинского телеведущего

Представителя России впервые в истории не избрали в состав Международного суда ООН

Все новости...
США
На что пойдут более $60 миллиардов от США рассказала посол
США на Ближнем Востоке разворачивают дополнительную ПВО и готовят войска – заявление Пентагона
Ливан пострадает, если его втянут в конфликт – Блинкен
Последние новости
09:56
Нефть дешевеет третью неделю подряд на фоне спада опасений относительно войны на Ближнем Востоке
09:54
Дверь Мариуполя, вывески Киева. История о том, что так легко разрушить, но невозможно забыть
09:40
Байден описал план гуманитарных пауз в Газе
09:36
"Я не могу отстраненно за этим наблюдать". Истории волонтеров-иностранцев, которые помогают украинцам
09:31
ГБР завершило расследование вояжа Дубинского за границу
09:31
Следы массовой резни: во время раскопок в Китае обнаружили 41 обезглавленный скелет женщин и детей
09:29
Хакеры, связанные с РФ, взяли на себя ответственность за сбои в ChatGPT
09:27
Госдеп США одобрил продажу танков Abrams Румынии на сумму $2,5 млрд
09:12
видеоОперация ГУР: в Черноморском в Крыму поражены два российских катера
09:08
Страны Центральной Европы хотят на саммите обсудить вопрос пограничного контроля
Все новости...
Реклама: