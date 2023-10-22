Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві та області була загроза ударних безпілотників, працювала ППО

Катерина ТищенкоНеділя, 22 жовтня 2023, 23:12
У Києві та області була загроза ударних безпілотників, працювала ППО
карта повітряних тривог станом на 22:14, alerts.in.ua

У Києві та області в неділю ввечері було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Джерело: alerts.in.ua, Повітряні сили ЗСУ, КМВА

Деталі: Повітряну тривогу в області оголосили близько 21:03.

Реклама:

Пізніше стало відомо про загрозу безпілотників.

Дослівно Повітряні сили: "Увага! Загроза ударних БпЛА для Київської області".

Оновлено: О 22:12 тривогу оголосили і в столиці.

ВІДЕО ДНЯ

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на підступах до Києва працює ППО.

О 23:01 тривогу скасували в Києві, о 23:06 - в області.

Що передувало: У неділю вранці Повітряні Сили повідомляли про два БПЛА, які запустили росіяни по Україні з північного напрямку. Їх не збили.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що росіяни почали робити невстановлені безпілотники, використовуючи двигуни з AliExpress, проте вони також небезпечні.

Теми: повітряна тривогаКиївська областьбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото ЦАХАЛ повідомив про знищення командира батальйону ХАМАС

П'ять шахедів вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Львівщині - ОДА

Палата представників США схвалила законопроект про допомогу Ізраїлю

Білий дім відреагував на статтю Залужного

відео, фотоМедведчук і Марченко досі володіють маєтками в Україні та охороняють їх – Bihus.Info

Зеленський у зверненні згадав про відступ Росії, а про колонку Залужного – ні

Усі новини...
У Курській області РФ заявили, що селище частково без світла через обстріл
Удар по терміналу "Нової пошти": експерти ідентифікували всіх загиблих
Зеленський: Щодня потрібен результат, хоч на 500 метрів рухатися вперед
У Севастополі вибухи й видно дим – соцмережі
Останні новини
09:41
Блінкен втретє від нападу ХАМАС прибув до Ізраїлю
09:38
Справа Полтавського ГЗК Жеваго: Ferrexpo сплатить заставу за голову правління Лотоуса
09:27
фото ЦАХАЛ повідомив про знищення командира батальйону ХАМАС
09:13
Кабмін подав до Ради проєкт бюджету-2024 до другого читання
09:10
41% німців вважають, що боротьба Ізраїлю проти ХАМАС зайшла надто далеко
08:59
П'ять шахедів вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Львівщині - ОДА
08:54
Франція відправляє другий вертольотоносець до узбережжя Гази
08:47
оновленоШахеди долетіли до Львівщини: області загрожувало 16 дронів
08:37
фото, відео, оновленоРосія масовано атакувала Харківщину: вдарило 10 безпілотників
08:27
фото Жертвами шторму "Сіаран" у Європі стали шість людей
Усі новини...
Реклама: