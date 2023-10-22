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У Києві та області була загроза ударних безпілотників, працювала ППО

Катерина ТищенкоНеділя, 22 жовтня 2023, 23:12
У Києві та області була загроза ударних безпілотників, працювала ППО
карта повітряних тривог станом на 22:14, alerts.in.ua

У Києві та області в неділю ввечері було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Джерело: alerts.in.ua, Повітряні сили ЗСУ, КМВА

Деталі: Повітряну тривогу в області оголосили близько 21:03.

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Пізніше стало відомо про загрозу безпілотників.

Дослівно Повітряні сили: "Увага! Загроза ударних БпЛА для Київської області".

Оновлено: О 22:12 тривогу оголосили і в столиці.

ВІДЕО ДНЯ

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на підступах до Києва працює ППО.

О 23:01 тривогу скасували в Києві, о 23:06 - в області.

Що передувало: У неділю вранці Повітряні Сили повідомляли про два БПЛА, які запустили росіяни по Україні з північного напрямку. Їх не збили.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що росіяни почали робити невстановлені безпілотники, використовуючи двигуни з AliExpress, проте вони також небезпечні.

Теми: повітряна тривогаКиївська областьбезпілотники
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