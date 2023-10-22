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В Киеве и области была угроза ударных беспилотников, работала ПВО

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 октября 2023, 23:12
В Киеве и области была угроза ударных беспилотников, работала ПВО
карта воздушных тревог по состоянию на 22:14, alerts.in.ua

В Киеве и области в воскресенье вечером была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Источник: alerts.in.ua, Воздушные силы ВСУ, КГВА

Детали: Воздушную тревогу в области объявили около 21:03.

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Позже стало известно об угрозе беспилотников.

Дословно Воздушные силы: "Внимание! Угроза ударных БпЛА для Киевской области".

Обновлено: В 22:12 тревогу объявили и в столице.

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Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что на подступах к Киеву работает ПВО.

В 23:01 тревогу отменили в Киеве, в 23:06 - в области.

Что предшествовало: Утром Воздушные силы сообщали о двух БПЛА, которые запустили россияне по Украине с северного направления. Их не сбили.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что россияне начали делать неустановленные беспилотники, используя двигатели с AliExpress, однако они также опасны.

Темы: воздушная тревогаКиевская областьбеспилотники
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