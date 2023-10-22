В Киеве и области была угроза ударных беспилотников, работала ПВО
В Киеве и области в воскресенье вечером была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Источник: alerts.in.ua, Воздушные силы ВСУ, КГВА
Детали: Воздушную тревогу в области объявили около 21:03.
Позже стало известно об угрозе беспилотников.
Дословно Воздушные силы: "Внимание! Угроза ударных БпЛА для Киевской области".
Обновлено: В 22:12 тревогу объявили и в столице.
Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что на подступах к Киеву работает ПВО.
В 23:01 тревогу отменили в Киеве, в 23:06 - в области.
Что предшествовало: Утром Воздушные силы сообщали о двух БПЛА, которые запустили россияне по Украине с северного направления. Их не сбили.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что россияне начали делать неустановленные беспилотники, используя двигатели с AliExpress, однако они также опасны.