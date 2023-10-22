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Міністр оборони Ізраїлю прогнозує, що операція в Секторі Гази може зайняти три місяці

Катерина ТищенкоНеділя, 22 жовтня 2023, 22:11
Міністр оборони Ізраїлю прогнозує, що операція в Секторі Гази може зайняти три місяці
Йоав Галлант, фото Anadolu via Getty Images

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що майбутній наземний наступ Ізраїлю в Секторі Гази може тривати три місяці, але він буде останнім, якщо Ізраїлю вдасться ліквідувати терористичне угрупування ХАМАС.

Джерело: Галлант у командному центрі ізраїльських ВПС в Тель-Авіві, повідомляє The Times of Israel

Пряма мова: "Це має бути останній [наземний] маневр у Газі з тієї простої причини, що після нього не буде ХАМАСу. Це займе місяць, два місяці, три, але врешті-решт ХАМАСу не буде".

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Деталі: Міністр також заявив, що, "перш ніж ворог зустрінеться з бронетехнікою і піхотою, він зустрінеться з бомбами ВПС".

"У мене склалося враження, що ви знаєте, як зробити це смертоносно, точно і дуже якісно, як це було доведено дотепер", - додав Галлант, звертаючись до офіцерів ЦАХАЛу.

Разом з тим, Ізраїль підтвердив, що в неділю дозволив ще один в'їзд гуманітарної допомоги в Сектор Гази через Єгипет на прохання адміністрації президента США Джо Байдена.

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"На прохання американської адміністрації і відповідно до інструкцій політичного ешелону, гуманітарна допомога від Організації Об'єднаних Націй, що містить лише воду, продукти харчування та медичне обладнання, була доставлена сьогодні в південну частину Сектора Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах у Єгипті", - йдеться в повідомленні Координатора урядової діяльності на територіях (COGAT).

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Теми: ІзраїльСектор Гази
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