Министр обороны Израиля прогнозирует, что операция в Секторе Газы может занять три месяца

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что предстоящее наземное наступление Израиля в Секторе Газы может продлиться три месяца, но оно будет последним, если Израилю удастся ликвидировать террористическую группировку ХАМАС.

Источник: Галлант в командном центре израильских ВВС в Тель-Авиве, сообщает The Times of Israel

Прямая речь: "Это должен быть последний [наземный] маневр в Газе по той простой причине, что после него не будет ХАМАСа. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАСа не будет".

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Детали: Министр также заявил, что, "прежде чем враг встретится с бронетехникой и пехотой, он встретится с бомбами ВВС".

"У меня сложилось впечатление, что вы знаете, как сделать это смертоносно, точно и очень качественно, как это было доказано до сих пор", - добавил Галлант, обращаясь к офицерам ЦАХАЛа.

Вместе с тем, Израиль подтвердил, что в воскресенье разрешил еще один въезд гуманитарной помощи в Сектор Газы через Египет по просьбе администрации президента США Джо Байдена.

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"По просьбе американской администрации и в соответствии с инструкциями политического эшелона, гуманитарная помощь от Организации Объединенных Наций, содержащая только воду, продукты питания и медицинское оборудование, была доставлена сегодня в южную часть Сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах в Египте", - говорится в сообщении Координатора правительственной деятельности на территориях (COGAT).

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