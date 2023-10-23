Мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном обговорять в Ірані – ЗМІ

Міністри закордонних справ Ірану, Туреччини, Росії, Грузії, Азербайджану та Вірменії 23 жовтня зустрінуться в Ірані, щоб обговорити мирну угоду між Баку та Єреваном

Джерело: Reuters із посиланням на державні ЗМІ Ірану і Росії

Деталі: Видання зазначає, що перша зустріч міністрів закордонних справ Росії, Вірменії та Азербайджану після вересневого наступу азербайджанських сил у Нагірному Карабасі також відбудеться на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.

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Інформаційне агентство IRNA цитує заяву міністерства закордонних справ про те, що країни хочуть обговорити регіональні проблеми "без втручання нерегіональних і західних країн".

Це було натяком на Сполучені Штати і Європейський Союз, чиє залучення до пошуку мирної угоди між Вірменією і Азербайджаном особливо дратує Москву.

Що передувало: Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Вірменія готова підписати мирний договір з Азербайджаном до кінця 2023 року.

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