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Мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном обговорять в Ірані – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 23 жовтня 2023, 06:58
Мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном обговорять в Ірані – ЗМІ
прапори Азербайджану і Вірменії. Фото: Shutterstock

Міністри закордонних справ Ірану, Туреччини, Росії, Грузії, Азербайджану та Вірменії 23 жовтня зустрінуться в Ірані, щоб обговорити мирну угоду між Баку та Єреваном

Джерело: Reuters із посиланням на державні ЗМІ Ірану і Росії

Деталі: Видання зазначає, що перша зустріч міністрів закордонних справ Росії, Вірменії та Азербайджану після вересневого наступу азербайджанських сил у Нагірному Карабасі також відбудеться на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.

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Інформаційне агентство IRNA цитує заяву міністерства закордонних справ про те, що країни хочуть обговорити регіональні проблеми "без втручання нерегіональних і західних країн".

Це було натяком на Сполучені Штати і Європейський Союз, чиє залучення до пошуку мирної угоди між Вірменією і Азербайджаном особливо дратує Москву.

Що передувало: Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Вірменія готова підписати мирний договір з Азербайджаном до кінця 2023 року.

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Нагадаємо:

  • За даними видання Politico, держсекретар США Ентоні Блінкен попередив невелику групу законодавців, що його відомство відстежує можливість того, що Азербайджан готувати вторгнення до Вірменії найближчим часом.
  • У вересні азербайджанський президент Ільхам Алієв закликав Вірменію відкрити "коридор", який з'єднає материковий Азербайджан з ексклавом Нахічевань - смугою азербайджанської території, розташованої між Вірменією, Іраном і Туреччиною. 
  • У 2021 році азербайджанський лідер погрожував створити такий коридор "подобається це Вірменії чи ні".

Теми: ВірменіяАзербайджанНагірний КарабахІран
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