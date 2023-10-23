Мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном обговорять в Ірані – ЗМІ
Міністри закордонних справ Ірану, Туреччини, Росії, Грузії, Азербайджану та Вірменії 23 жовтня зустрінуться в Ірані, щоб обговорити мирну угоду між Баку та Єреваном
Джерело: Reuters із посиланням на державні ЗМІ Ірану і Росії
Деталі: Видання зазначає, що перша зустріч міністрів закордонних справ Росії, Вірменії та Азербайджану після вересневого наступу азербайджанських сил у Нагірному Карабасі також відбудеться на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.
Інформаційне агентство IRNA цитує заяву міністерства закордонних справ про те, що країни хочуть обговорити регіональні проблеми "без втручання нерегіональних і західних країн".
Це було натяком на Сполучені Штати і Європейський Союз, чиє залучення до пошуку мирної угоди між Вірменією і Азербайджаном особливо дратує Москву.
Що передувало: Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Вірменія готова підписати мирний договір з Азербайджаном до кінця 2023 року.
Нагадаємо:
- За даними видання Politico, держсекретар США Ентоні Блінкен попередив невелику групу законодавців, що його відомство відстежує можливість того, що Азербайджан готувати вторгнення до Вірменії найближчим часом.
- У вересні азербайджанський президент Ільхам Алієв закликав Вірменію відкрити "коридор", який з'єднає материковий Азербайджан з ексклавом Нахічевань - смугою азербайджанської території, розташованої між Вірменією, Іраном і Туреччиною.
- У 2021 році азербайджанський лідер погрожував створити такий коридор "подобається це Вірменії чи ні".