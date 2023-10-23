Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном обсудят в Иране – СМИ
Министры иностранных дел Ирана, Турции, России, Грузии, Азербайджана и Армении 23 октября встретятся в Иране, чтобы обсудить мирное соглашение между Баку и Ереваном
Источник: Reuters со ссылкой на государственные СМИ Ирана и России
Детали: Издание отмечает, что первая встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана после сентябрьского наступления азербайджанских сил в Нагорном Карабахе также состоится на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.
Информационное агентство IRNA цитирует заявление министерства иностранных дел о том, что страны хотят обсудить региональные проблемы "без вмешательства нерегиональных и западных стран".
Это было намеком на Соединенные Штаты и Европейский Союз, чье привлечение к поиску мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном особенно раздражает Москву.
Что предшествовало: Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2023 года.
Напомним:
- По данным издания Politico, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил небольшую группу законодателей, что его ведомство отслеживает возможность того, что Азербайджан может готовить вторжение в Армению в ближайшее время.
- В сентябре азербайджанский президент Ильхам Алиев призвал Армению открыть "коридор", который соединит материковый Азербайджан с эксклавом Нахичевань – полосой азербайджанской территории, расположенной между Арменией, Ираном и Турцией.
- В 2021 году азербайджанский лидер угрожал создать такой коридор, "нравится это Армении или нет".