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Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном обсудят в Иране – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 23 октября 2023, 06:58
Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном обсудят в Иране – СМИ
флаги Азербайджана и Армении. Фото: Shutterstock

Министры иностранных дел Ирана, Турции, России, Грузии, Азербайджана и Армении 23 октября встретятся в Иране, чтобы обсудить мирное соглашение между Баку и Ереваном

Источник: Reuters со ссылкой на государственные СМИ Ирана и России

Детали: Издание отмечает, что первая встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана после сентябрьского наступления азербайджанских сил в Нагорном Карабахе также состоится на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

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Информационное агентство IRNA цитирует заявление министерства иностранных дел о том, что страны хотят обсудить региональные проблемы "без вмешательства нерегиональных и западных стран".

Это было намеком на Соединенные Штаты и Европейский Союз, чье привлечение к поиску мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном особенно раздражает Москву.

Что предшествовало: Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2023 года.

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Напомним:

  • По данным издания Politico, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил небольшую группу законодателей, что его ведомство отслеживает возможность того, что Азербайджан может готовить вторжение в Армению в ближайшее время.
  • В сентябре азербайджанский президент Ильхам Алиев призвал Армению открыть "коридор", который соединит материковый Азербайджан с эксклавом Нахичевань – полосой азербайджанской территории, расположенной между Арменией, Ираном и Турцией.
  • В 2021 году азербайджанский лидер угрожал создать такой коридор, "нравится это Армении или нет".

Темы: АрменияАзербайджанНагорный КарабахИран
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