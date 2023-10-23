Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном обсудят в Иране – СМИ

Министры иностранных дел Ирана, Турции, России, Грузии, Азербайджана и Армении 23 октября встретятся в Иране, чтобы обсудить мирное соглашение между Баку и Ереваном

Источник: Reuters со ссылкой на государственные СМИ Ирана и России

Детали: Издание отмечает, что первая встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана после сентябрьского наступления азербайджанских сил в Нагорном Карабахе также состоится на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

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Информационное агентство IRNA цитирует заявление министерства иностранных дел о том, что страны хотят обсудить региональные проблемы "без вмешательства нерегиональных и западных стран".

Это было намеком на Соединенные Штаты и Европейский Союз, чье привлечение к поиску мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном особенно раздражает Москву.

Что предшествовало: Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2023 года.

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