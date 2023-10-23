Ночью уничтожили все 14 российских беспилотников и ракету

Россия ночью 23 октября атаковала Украину 13 беспилотниками типа "Шахед", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа − все воздушные цели удалось сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Благодаря успешной боевой работе зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп, авиации Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, все воздушные цели были уничтожены: 13 БпЛА "Shahed-136/131", 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 1 ударный БпЛА (тип не установлен)".

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Детали: Сообщается, что россияне запустили "Шахеды" с юга − с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму. Вражеские БПЛА летели в разных направлениях − на южные, восточные и центральные регионы Украины.

Ракету Х-59 россияне выпустили с самолета Су-34 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области. А беспилотник неустановленного типа предположительно запустили с северной границы.

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