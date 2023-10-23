Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ночью уничтожили все 14 российских беспилотников и ракету

Ирина БалачукПонедельник, 23 октября 2023, 08:17
Ночью уничтожили все 14 российских беспилотников и ракету
Украинские военные сбивают воздушные цели россиян. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Россия ночью 23 октября атаковала Украину 13 беспилотниками типа "Шахед", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа − все воздушные цели удалось сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Благодаря успешной боевой работе зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп, авиации Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, все воздушные цели были уничтожены: 13 БпЛА "Shahed-136/131", 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 1 ударный БпЛА (тип не установлен)".

Реклама:

Детали: Сообщается, что россияне запустили "Шахеды" с юга − с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму. Вражеские БПЛА летели в разных направлениях − на южные, восточные и центральные регионы Украины.

Ракету Х-59 россияне выпустили с самолета Су-34 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области. А беспилотник неустановленного типа предположительно запустили с северной границы.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: беспилотникиВоздушные силы ВСУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
беспилотники
ОВА: Враг атаковал Хмельницкую область, работала ПВО
Воздушные силы сообщали, каким областям угрожали вражеские беспилотники
На Кировоградщине работала ПВО – Воздушные силы
Последние новости
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
Все новости...
Реклама: