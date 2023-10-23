Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ночью уничтожили все 14 российских беспилотников и ракету

Ирина БалачукПонедельник, 23 октября 2023, 08:17
Ночью уничтожили все 14 российских беспилотников и ракету
Украинские военные сбивают воздушные цели россиян. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Россия ночью 23 октября атаковала Украину 13 беспилотниками типа "Шахед", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа − все воздушные цели удалось сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Благодаря успешной боевой работе зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп, авиации Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, все воздушные цели были уничтожены: 13 БпЛА "Shahed-136/131", 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 1 ударный БпЛА (тип не установлен)".

Реклама:

Детали: Сообщается, что россияне запустили "Шахеды" с юга − с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму. Вражеские БПЛА летели в разных направлениях − на южные, восточные и центральные регионы Украины.

Ракету Х-59 россияне выпустили с самолета Су-34 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области. А беспилотник неустановленного типа предположительно запустили с северной границы.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: беспилотникиВоздушные силы ВСУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНардеп Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку - источники

фото ЦАХАЛ сообщил об уничтожении командира батальона ХАМАС

Пять шахедов ударили по объекту критической инфраструктуры на Львовщине - ОГА

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю

Белый дом отреагировал на статью Залужного

видео, фотоМедведчук и Марченко до сих пор владеют имениями в Украине и охраняют их – Bihus.Info

Все новости...
беспилотники
ОВА: Враг атаковал Хмельницкую область, работала ПВО
Воздушные силы сообщали, каким областям угрожали вражеские беспилотники
На Кировоградщине работала ПВО – Воздушные силы
Последние новости
11:38
фотоНапоминает череп: NASA показала вулканическую яму в Сахаре
11:15
Нефть растет после решения ФРС сохранить ставки
11:14
Кулеба заверил, что Украина не ведет тайных переговоров с Россией
11:11
фотоНардеп Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку - источники
11:05
Американские сенаторы просят Израиль приостановить огонь в Газе ради гражданских
10:57
Курс валют на 3 ноября: сколько стоят доллар и евро
10:54
Видео, фотоВ Запорожской военной администрации поймали "крота" ФСБ
10:38
В России национализировали "Конти-Рус" группы Ахметова: владельцев признали экстремистами
10:36
Андрей Билецкий вошел в рейтинг УП-100
10:36
Ни одна ЧВК России не может сравниться с "Вагнером" в период "расцвета" – ГУР
Все новости...
Реклама: