Под Одессой обломки дрона упали на склад припортовой инфраструктуры

Несмотря на сбитие 9 ударных дронов, в Одесском районе все же есть повреждения: обломки одного из дронов повредили крышу склада припортовой инфраструктуры, был пожар.

Источник: руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, министр внутренних дел Игорь Клименко

Прямая речь Кипера: "Российские террористы ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили 9 "шахедов".

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В Одесском районе обломки одного из дронов повредили крышу склада припортовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали наши пожарные.

Пострадавших нет".

Детали: Глава МВД сообщил, что обломками повреждено "складское помещение, которое не функционировало".

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Этому предшествовало: В ночь на 23 октября российские войска атаковали Украину беспилотниками, средства ПВО работали, в частности, в Одесской и Хмельницкой областях.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, были сбиты все воздушные цели: 13 БпЛА "Shahed-136/131", 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 1 ударный БпЛА, тип которого не установлен.