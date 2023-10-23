ХАМАС тримає в заручниках 222 людини − армія Ізраїлю

ЦАХАЛ заявив, що сім'ї 222 заручників отримали повідомлення про те, що їхні близькі утримуються в Секторі Гази.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на речника ЦАХАЛу контр-адмірала Даніеля Хагарі

Деталі: За словами Хагарі, ця цифра включає в себе значну кількість іноземних громадян, і потрібен час, щоб їх ідентифікувати і повідомити їх сім'ям.

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Він також зазначив, що до цього числа не входять Джудіт Раанан та її дочка Наталі, які були звільнені ХАМАСом увечері 20 жовтня.

На запитання, чи не відкладається наземна операція, щоб дати більше часу для спроб звільнити інших заручників, Хагарі відповів: "Ми працюємо всіма можливими способами, щоб звільнити заручників і повернути їх додому".

The Times of Israel також опублікував історії декого з тих, хто перебуває в полоні в Газі.

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Що було раніше: Палестинський рух ХАМАС 20 жовтня звільнив двох громадян США, яких тримав у заручниках після нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Про участь у переговорах щодо звільнення заручників раніше заявляла Туреччина, а у США не виключали, що можуть залучити військових для звільнення американців із Сектору Гази.

Міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус в інтерв’ю австралійському радіо ABC повідомив, що наземну операцію у Секторі Гази скасують, якщо ХАМАС звільнить усіх 212 заручників і беззаперечно здасться.