ЦАХАЛ повідомив, коли може закінчитися війна з ХАМАС
Наземну операцію у Секторі Гази скасують, якщо ХАМАС звільнить усіх заручників і беззаперечно здасться, повідомив міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус.
Джерело: Конрікус в інтерв’ю австралійському радіо ABC
Пряма мова речника: "Якщо ХАМАС вийде зі своїх укриттів, в яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників − усіх 212 − і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться.
Якщо вони цього не зроблять, нам, ймовірно, доведеться увійти і зробити це".
Деталі: Підполковник Конрікус не відповів, чому наземне вторгнення відкладається, незважаючи на багатоденні розмови про це, натомість заявив, що ізраїльські війська "повністю ліквідують ХАМАС".
Він також додав, що люди "повинні ставати на чийсь бік... відповідно до власної моралі".
"Якщо ви хочете бути на боці терористів або на боці Ізраїлю, це ваш вибір", − сказав речник ЦАХАЛу.
Він також відповів на питання, що стосуються жахливої гуманітарної ситуації в Газі, зазначивши, що не вважає, що Ізраїль варто змушувати забезпечувати продовольством ворога, який "запускає ракети по наших громадянам і намагається їх убити".
Передісторія:
- 21 жовтня начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві заявив, що військові ЦАХАЛ розпочнуть операцію з усунення ХАМАС.
- Увечері 21 жовтня перші двадцять вантажівок із гуманітарною допомогою в'їхали в Cектор Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом.
- Посольства попросили своїх громадян у Газі бути готовими до перетину кордону, але натовпи розчарованих палестинців з американськими, канадськими, німецькими та британськими паспортами марно чекали годинами, принаймні, вже вп'яте на цьому тижні.
- Ізраїльські військові вночі 22 жовтня заявили, що завдали "превентивного удару" по підземному комплексу на території мечеті Аль-Ансар у Дженіні на Західному березі річки Йордан.
- Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що продовжує завдавати ударів по осередках "Хезболли" і об’єктах ХАМАСу в Лівані та Секторі Гази.