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ЦАХАЛ повідомив, коли може закінчитися війна з ХАМАС

Ірина БалачукПонеділок, 23 жовтня 2023, 07:27
ЦАХАЛ повідомив, коли може закінчитися війна з ХАМАС
Речник ізраїльської армії підполковник Джонатан Конрікус. Фото Getty Images

Наземну операцію у Секторі Гази скасують, якщо ХАМАС звільнить усіх заручників і беззаперечно здасться, повідомив міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус.

Джерело: Конрікус в інтерв’ю австралійському радіо ABC

Пряма мова речника: "Якщо ХАМАС вийде зі своїх укриттів, в яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників − усіх 212 − і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться.

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Якщо вони цього не зроблять, нам, ймовірно, доведеться увійти і зробити це".

Деталі: Підполковник Конрікус не відповів, чому наземне вторгнення відкладається, незважаючи на багатоденні розмови про це, натомість заявив, що ізраїльські війська "повністю ліквідують ХАМАС".

Він також додав, що люди "повинні ставати на чийсь бік... відповідно до власної моралі".

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"Якщо ви хочете бути на боці терористів або на боці Ізраїлю, це ваш вибір", − сказав речник ЦАХАЛу.

Він також відповів на питання, що стосуються жахливої гуманітарної ситуації в Газі, зазначивши, що не вважає, що Ізраїль варто змушувати забезпечувати продовольством ворога, який "запускає ракети по наших громадянам і намагається їх убити".  

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Теми: ІзраїльХАМАССектор Газивійна
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