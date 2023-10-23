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ХАМАС держит в заложниках 222 человека − армия Израиля

Ирина БалачукПонедельник, 23 октября 2023, 12:19
ХАМАС держит в заложниках 222 человека − армия Израиля
Листовки с фото похищенных людей. Фото с сайта timesofisrael.com

ЦАХАЛ заявил, что семьи 222 заложников получили сообщения о том, что их близкие удерживаются в Секторе Газа.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари

Детали: По словам Хагари, это цифра включает в себя значительное количество иностранных граждан, и требуется время, чтобы их идентифицировать и сообщить их семьям.

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Он также отметил, что в это число не входят Джудит Раанан и ее дочь Натали, которые были освобождены ХАМАСом вечером 20 октября.

На вопрос, не откладывается ли наземная операция, чтобы дать больше времени для попыток освободить других заложников, Хагари ответил: "Мы работаем всеми возможными способами, чтобы освободить заложников и вернуть их домой".

The Times of Israel также опубликовал истории некоторых из тех, кто находится в плену в Газе.

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Что было раньше: Палестинское движение ХАМАС 20 октября освободило двух граждан США, которых держало в заложниках после нападения на Израиль 7 октября.

Об участии в переговорах по освобождению заложников ранее заявляла Турция, а в США не исключали, что могут привлечь военных для освобождения американцев из Сектора Газа.

Международный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус в интервью австралийскому радио ABC сообщил, что наземную операцию в Секторе Газа отменят, если ХАМАС освободит всех 212 заложников и беспрекословно сдастся

Темы: ИзраильСектор Газазаложники
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