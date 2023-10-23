Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ ледь не знищила начальника Генштабу РФ Герасимова — ЗМІ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 23 жовтня 2023, 15:40
Валерій Герасимов, фото: Getty Images

Служба безпеки України завдяки отриманим розвідувальним даним ледь не знищила російського начальника Генерального штабу Валерія Герасимова, який у той час перебував на фронті.

Джерело: The Washington Post з посиланням на джерела

Дослівно: "Нові можливості української розвідки довели свою цінність з самого початку війни. Наприклад, СБУ отримала розвідувальні дані про важливі російські об'єкти, що дозволило завдати ударів, які вбили кількох командирів і ледь не влучили у високопоставленого російського офіцера Валерія Герасимова".

Реклама:

Деталі: У матеріалі йдеться, що можливості СБУ зросли завдяки допомозі ЦРУ, яке, починаючи з 2015 року, витратило десятки мільйонів доларів на перетворення українських спецслужб радянського зразка на потужних союзників у боротьбі проти Москви.

Передісторія:

  • Наприкінці квітня 2022 року українські журналісти зі своїх джерел повідомляли, що до Ізюма прибув Герасимов, щоби особисто здійснювати командування окупаційними військами РФ.
  • Як твердить The New York Times, американські чиновники дізналися, що Герасимов планував поїздку на передову, але приховали цю інформацію від українців, побоюючись, що замах на його життя може призвести до війни між США та Росією.
  • Утім, українська сторона все одно дізналася про поїздку. Після внутрішніх дебатів Вашингтон пішов на надзвичайний крок, попросивши Україну припинити атаку. 
  • "Ми сказали їм не робити цього", - сказав високопоставлений американський чиновник. "Ми сказали: "Гей, це занадто". Повідомлення надійшло занадто пізно. Українські військові повідомили американцям, що вони вже розпочали атаку на позиції генерала. Десятки росіян загинули під час удару, повідомили чиновники", - йдеться у публікації.
  • Однак генерал Герасимов до числа загиблих не увійшов. Після цього російські воєначальники скоротили свої візити на фронт.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяСБУвійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в понеділок спробує переконати зняти блокаду польських перевізників

Вибухи в Києві: РФ стріляла балістикою. КОВА заявила, що дві ракети влучили у поле

Китай розгорнув ВМС, щоб посилити свій вплив на Близькому Сході – ISW

Ізраїль назвав нову кількість жертв внаслідок теракту ХАМАСу 7 жовтня: цифра зменшилася

США закликали КНР розібратись із компаніями, що допомагають РФ ухилятись від санкцій

Уряд дозволив демонтувати київські пам'ятники Пушкіну та Щорсу

Усі новини...
Депутат зі спільником організували незаконний трансфер чоловіків за кордон
Російські війська намагаються перерізати дорогу до Авдіївки – МВА
ЦРУ тісно співпрацює з спецслужбами України і вклало десятки мільйонів у них – WP
Зеленський провів важливу Ставку: виключно про наступ та оборону
Останні новини
13:55
Росіяни заявили, що начебто поцілили у склад боєприпасів ЗСУ на Київщині
13:32
відеоНовий тренд TikTok: кавери на пісню "Пес Патрон" під Radiohead та Lana Del Rey
13:16
Україна в понеділок спробує переконати зняти блокаду польських перевізників
13:02
США попереджають Китай: допомога РФ матиме серйозні наслідки для китайських компаній
12:52
Зеленський привітав з річницею визволення Херсона: Росія ніколи не приходить «назавжди»
12:30
ФотоУ Чорнобильському заповіднику фотопастка зафіксувала бурого ведмедя
12:21
Росія все активніше використовує історію як зброю – розвідка Британії
12:14
CША вперше випробували новітній стратегічний бомбардувальник B-21 Raider
12:11
ТестЩо ви знаєте про діяльність людини у космосі та побут астронавтів?
12:06
По всій Україні повітряна тривога через МіГ
Усі новини...
Реклама: