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СБУ едва не уничтожила начальника Генштаба РФ Герасимова — СМИ

Станислав ПогориловПонедельник, 23 октября 2023, 15:40
СБУ едва не уничтожила начальника Генштаба РФ Герасимова — СМИ
Валерий Герасимов, фото: Getty Images

Служба безопасности Украины благодаря полученным разведывательным данным едва не уничтожила российского начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, который в то время находился на фронте.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники

Дословно: "Новые возможности украинской разведки доказали свою ценность с самого начала войны. Например, СБУ получила разведывательные данные о важных российских объектах, что позволило нанести удары, которые убили нескольких командиров и едва не попали в высокопоставленного российского офицера Валерия Герасимова".

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Детали: В материале говорится, что возможности СБУ выросли благодаря помощи ЦРУ, которое, начиная с 2015 года, потратило десятки миллионов долларов на превращение украинских спецслужб советского образца в мощных союзников в борьбе против Москвы.

Предистория:

  • В конце апреля 2022 года  украинские журналисты из своих источников сообщали, что в Изюм прибыл Герасимов, чтобы лично осуществлять командование оккупационными войсками РФ.
  • Как утверждает The New York Times, американские чиновники узнали, что генерал Валерий Герасимов планировал поездку на передовую, но скрыли эту информацию от украинцев, опасаясь, что покушение на его жизнь может привести к войне между США и Россией.
  • Однако украинская сторона все равно узнала о поездке. После внутренних дебатов Вашингтон пошел на чрезвычайный шаг, попросив Украину прекратить атаку. 
  • "Мы сказали им не делать этого", - сказал высокопоставленный американский чиновник. "Мы сказали: "Эй, это слишком". Сообщение поступило слишком поздно. Украинские военные сообщили американцам, что они уже начали атаку на позиции генерала. Десятки россиян погибли во время удара, сообщили чиновники", - говорится в публикации.
  • Тем не менее, генерал Герасимов в число погибших не вошел. После этого российские военачальники сократили свои визиты на фронт.

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Темы: РосcияСБУвойнаУкраина
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