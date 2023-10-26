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Австралія розташувала у Німеччині літак, який має захистити потік допомоги Україні

"Українська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 01:51
Австралія розташувала у Німеччині літак, який має захистити потік допомоги Україні
Літак Королівських ВПС Австралії E-7A Wedgetail, Фото airforce.gov.au

Австралія відповіла на запит США про розміщення в Німеччині літака Королівських ВПС Австралії E-7A Wedgetail, який має захистити міжнародний потік допомоги Україні. Він починає працювати цього тижня.

Джерело: Білий дім, спільна заява лідерів США та Австралії

Деталі: Як йдеться у заяві, розгортання австралійського контингенту зміцнить багаторівневий захист міжнародного потоку допомоги Україні і надаватиме раннє попередження про загрозу. 

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Сполучені Штати також вітають нещодавню заяву Австралії про те, що вона надасть додаткові 13 мільйонів доларів військової допомоги Україні, включаючи обладнання для боротьби з безпілотниками та обладнання для розмінування.

Дослівно: "Ми рішуче засуджуємо незаконну та неспровоковану війну Росії проти України. Війна, яку веде Росія, порушує міжнародне право, в тому числі Статут ООН, і спричиняє глобальну продовольчу та енергетичну небезпеку. 

Ми знову закликаємо Росію негайно, повністю та беззастережно вивести свої війська за міжнародно визнані кордони України. Сполучені Штати та Австралія зобов’язуються підтримувати Україну, щоб дати їй можливість вирішити цей конфлікт на власних умовах".

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Передісторія:

  • У липні стало відомо, що Австралія направить до Німеччини літак-розвідник Королівських військово-повітряних сил E-7A Wedgetail, який патрулюватиме шляхи постачання Україні гуманітарної та військової допомоги.
  • Літак має перебувати в Німеччині із жовтня 2023 року приблизно пів року й обслуговуватиметься приблизно сотнею австралійських військових і членів допоміжного персоналу.
  • Він відповідатиме за раннє попередження у разі виникнення будь-яких загроз назовні від України щодо шляхів надходження гуманітарної і військової допомоги.

Теми: СШААвстралія
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