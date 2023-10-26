Австралія розташувала у Німеччині літак, який має захистити потік допомоги Україні

Австралія відповіла на запит США про розміщення в Німеччині літака Королівських ВПС Австралії E-7A Wedgetail, який має захистити міжнародний потік допомоги Україні. Він починає працювати цього тижня.

Джерело: Білий дім, спільна заява лідерів США та Австралії

Деталі: Як йдеться у заяві, розгортання австралійського контингенту зміцнить багаторівневий захист міжнародного потоку допомоги Україні і надаватиме раннє попередження про загрозу.

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Сполучені Штати також вітають нещодавню заяву Австралії про те, що вона надасть додаткові 13 мільйонів доларів військової допомоги Україні, включаючи обладнання для боротьби з безпілотниками та обладнання для розмінування.

Дослівно: "Ми рішуче засуджуємо незаконну та неспровоковану війну Росії проти України. Війна, яку веде Росія, порушує міжнародне право, в тому числі Статут ООН, і спричиняє глобальну продовольчу та енергетичну небезпеку.

Ми знову закликаємо Росію негайно, повністю та беззастережно вивести свої війська за міжнародно визнані кордони України. Сполучені Штати та Австралія зобов’язуються підтримувати Україну, щоб дати їй можливість вирішити цей конфлікт на власних умовах".

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