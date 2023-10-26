Австралия разместила в Германии самолет, который должен защитить поток помощи Украине
Австралия ответила на запрос США о размещении в Германии самолета Королевских ВВС Австралии E-7A Wedgetail, который должен защитить международный поток помощи Украине. Он начинает работать на этой неделе.
Источник: Белый дом, совместное заявление лидеров США и Австралии
Детали: Как говорится в заявлении, развертывание австралийского контингента укрепит многоуровневую защиту международного потока помощи Украине и будет предоставлять раннее предупреждение об угрозе.
Соединенные Штаты также приветствуют недавнее заявление Австралии о том, что она предоставит дополнительные 13 миллионов долларов военной помощи Украине, включая оборудование для борьбы с беспилотниками и оборудование для разминирования.
Дословно: "Мы решительно осуждаем незаконную и неспровоцированную войну России против Украины. Война, которую ведет Россия, нарушает международное право, в том числе Устав ООН, и вызывает глобальную продовольственную и энергетическую опасность.
Мы вновь призываем Россию немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска за международно признанные границы Украины. Соединенные Штаты и Австралия обязуются поддерживать Украину, чтобы дать ей возможность решить этот конфликт на собственных условиях".
Предыстория:
- В июле стало известно, что Австралия направит в Германию самолет-разведчик Королевских военно-воздушных сил E-7A Wedgetail, который будет патрулировать пути поставки Украине гуманитарной и военной помощи.
- Самолет должен находиться в Германии с октября 2023 года примерно полгода и будет обслуживаться примерно сотней австралийских военных и членов вспомогательного персонала.
- Он будет отвечать за раннее предупреждение в случае возникновения каких-либо угроз извне от Украины относительно путей поступления гуманитарной и военной помощи.