У и.о. мэра Чернигова проводят обыски

И.о. городского головы Чернигова Александра Ломако заявил, что утром 26 октября у него дома проводят обыски. В ГБР сообщили, что следственные действия санкционированы судом.

Источник: Ломако в Facebook, пресс-служба ГБР в комментарии "Украинской правде"

Детали: Ломако заявляет, что ГБР ломиться в его квартиру с обыском.

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Прямая речь Ломако: "Четко через день после моего поста о попытке городской военной администрации и ее главы Брижинского избежать ответственности за трагедию в Драмтеатре".

Детали: В пресс-службе ГБР подтвердили "Украинской правде" проведение обысков совместно с СБУ у и.о. мэра Чернигова и заверили, что они санкционированы судом и не имеют отношения к постам Ломако в Facebook. Подробности обещают позже.

Напомним:

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