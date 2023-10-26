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У и.о. мэра Чернигова проводят обыски

Алена Мазуренко, Валентина РоманенкоЧетверг, 26 октября 2023, 09:39
У и.о. мэра Чернигова проводят обыски
фото: ФБ Александра Ломако

И.о. городского головы Чернигова Александра Ломако заявил, что утром 26 октября у него дома проводят обыски. В ГБР сообщили, что следственные действия санкционированы судом.

Источник: Ломако в Facebook, пресс-служба ГБР в комментарии "Украинской правде"

Детали: Ломако заявляет, что ГБР ломиться в его квартиру с обыском.

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Прямая речь Ломако: "Четко через день после моего поста о попытке городской военной администрации и ее главы Брижинского избежать ответственности за трагедию в Драмтеатре".

Детали: В пресс-службе ГБР подтвердили "Украинской правде" проведение обысков совместно с СБУ у и.о. мэра Чернигова и заверили, что они санкционированы судом и не имеют отношения к постам Ломако в Facebook. Подробности обещают позже.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В сентябре Ломако заявил, что СБУ проводила обыски у него дома. В СБУ сообщили, что в целом проводят более 20 обысков в рамках ранее открытого производства.
  • В мае Ломако сообщил, что следователи пришли с обысками в Черниговский городской совет по уголовному делу относительно отстраненного мэра Владислава Атрошенко.

Темы: Черниговобыскиместная властьГБР
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