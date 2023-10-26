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ГУР: У Бердянську підірвали 4 представників ФСБ

Ірина БалачукЧетвер, 26 жовтня 2023, 10:16
ГУР: У Бердянську підірвали 4 представників ФСБ
Ілюстрація з Telegram ГУР

Головне управління розвідки повідомляє, що в тимчасово окупованому Бердянську 23 жовтня підірвали не одного окупанта, а чотирьох; усі вони − представники російської ФСБ.

Джерело: ГУР МОУ у Telegram

Дослівно розвідка: "Переполох у Бердянську: рух опору продовжує нищити окупантів. 23 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області шляхом підриву було знищено автомобіль, у якому перебували четверо представників російської ФСБ".

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Деталі: У ГУР підрив авто навали "акцією помсти", яку провели представники українського руху опору.

Подія сталася на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який представники ФСБ перетворили на свою схованку.  

ГУР не вказує, чи всі окупанти загинули, але зазначає, що "серед ліквідованих… − російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України".

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Повідомляється, що після підриву авто, російські загарбники розпорядилися збільшити комендантську годину з 21:00 до 05:00 на окупованих територіях Запорізької області.

"Представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувались у нове кубло. Утім це місце теж добре відоме для хоробрих підпільників-патріотів України", − зазначили у розвідці.

Що було раніше: 25 жовтня російське видання РБК повідомило, що в окупованому Бердянську 23 жовтня внаслідок підриву саморобного вибухового пристрою під автомобілем загинув військовий РФ.

 Передісторія:

Теми: розвідкаБердянськокупація
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