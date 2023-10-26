ГУР: В Бердянске подорвали 4 представителей ФСБ
Главное управление разведки сообщает, что во временно оккупированном Бердянске 23 октября подорвали не одного оккупанта, а четырех; все они − представители российской ФСБ.
Источник: ГУР МОУ в Telegram
Дословно разведка: "Переполох в Бердянске: движение сопротивления продолжает уничтожать оккупантов. 23 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области путем подрыва был уничтожен автомобиль, в котором находились четверо представителей российской ФСБ".
Детали: В ГУР подрыв авто назвали "акцией мести", которую провели представители украинского движения сопротивления.
Событие произошло на улице Мичурина вблизи отеля Jasmin Guest-House, который представители ФСБ превратили в свое укрытие.
ГУР не сообщает, все ли оккупанты погибли, но отмечает, что "среди ликвидированных... − российский военный преступник, который совершал зверские пытки местных граждан Украины".
Сообщается, что после подрыва авто, российские захватчики распорядились увеличить комендантский час с 21:00 до 05:00 на оккупированных территориях Запорожской области.
"Представители российских спецслужб немедленно покинули отель и перебазировались в новое гнездо. Впрочем, это место тоже хорошо известно для храбрых подпольщиков-патриотов Украины", − отметили в разведке.
Что было раньше: 25 октября российское издание РБК сообщило, что в оккупированном Бердянске 23 октября в результате подрыва самодельного взрывного устройства под автомобилем погиб военный РФ.
Предыстория:
- В сентябре 2022 года в Бердянске подорвали автомобиль так называемого "коменданта города" Артема Бардина.
- В январе 2023 года в Бердянске подорвали авто с коллаборанткой.