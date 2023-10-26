Просив хабар, щоб "відмазати" винуватця смертельного ДТП: у Кропивницькому викрили суддю

Правоохоронці викрили суддю Кропивницького апеляційного суду на проханні хабара за ухвалення пом'якшувального вироку стосовно винуватця смертельного ДТП.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, НАБУ, СБУ

Деталі: За даними слідства, суддя через посередника висловив прохання надати йому неправомірну вигоду у розмірі 10,5 тисяч доларів за заміну реального покарання за скоєння ДТП зі смертельними наслідками на умовний термін.

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З метою приховання своєї причетності до вчинення злочину, суддя доручив посереднику як отримання неправомірної вигоди, так і її зберігання (за даними СБУ, це – ексспівробітник розформованої міліції).

В ході слідства оперативники ДСР Нацполіції та детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП задокументували факт одержання суддею неправомірної вигоди.

Зазначається, що колегія суддів Кропивницького апеляційного суду залишила вирок суду першої інстанції без змін та призначила винуватцю покарання у виді позбавлення волі. Оскільки суддя не зміг забезпечити виконання своєї обіцянки, більшу частину неправомірної вигоди повернули.

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У НАБУ кажуть, що під час обшуку за місцем проживання посередника детективи виявили залишок незаконно одержаних грошових коштів у сумі 450 доларів США.

На підставі зібраних доказів судді Кропивницького апеляційного суду повідомили підозру за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди, а посередникові – за співучасть у злочині.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.