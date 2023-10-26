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Просил взятку, чтобы "отмазать" виновника смертельного ДТП: в Кропивницком разоблачили судью

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 октября 2023, 15:41
Просил взятку, чтобы отмазать виновника смертельного ДТП: в Кропивницком разоблачили судью
фото антикоррупционеров

Правоохранители разоблачили судью Кропивницкого апелляционного суда на просьбе взятки за принятие смягчающего приговора в отношении виновника смертельного ДТП.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, НАБУ, СБУ

Детали: По данным следствия, судья через посредника выразил просьбу предоставить ему неправомерную выгоду в размере 10,5 тысяч долларов за замену реального наказания за совершение ДТП со смертельным исходом на условный срок.

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С целью сокрытия своей причастности к совершению преступления, судья поручил посреднику как получение неправомерной выгоды, так и ее хранение (по данным СБУ, это - экс-сотрудник расформированной милиции).

В ходе следствия оперативники ДСР Нацполиции и детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задокументировали факт получения судьей неправомерной выгоды.

Отмечается, что коллегия судей Кропивницкого апелляционного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменений и назначила виновнику наказание в виде лишения свободы. Поскольку судья не смог обеспечить выполнение своего обещания, большую часть неправомерной выгоды вернули.

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В НАБУ говорят, что во время обыска по месту жительства посредника детективы обнаружили остаток незаконно полученных денежных средств в сумме 450 долларов США.

На основании собранных доказательств судье Кропивницкого апелляционного суда сообщили подозрение по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды, а посреднику - за соучастие в преступлении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Темы: судвзяткаКропивницкий
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