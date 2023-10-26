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Кірбі: У РФ – значні втрати під Авдіївкою, ЗСУ стримують наступ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 22:32
Кірбі: У РФ – значні втрати під Авдіївкою, ЗСУ стримують наступ
Фото - генштаб зсу

Координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в четвер зазначив, що ЗСУ тримають оборону від російського наступу в районах Авдіївки, Лиману та Куп'янська.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на Кірбі на брифінгу в Білому домі

Деталі: Американський посадовець зазначив, що наступ РФ здійснюється на кількох напрямках, зокрема в районах Авдіївки, Лиману та Куп'янська, й не був несподіванкою, оскільки США спостерігали зосередження російських сил у районі. Водночас Збройні Сили, зокрема й завдяки американській допомозі, "змогли втриматися і тримають оборону".

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"З 11 жовтня Росія зазнала значних втрат під час спроби наступу, зокрема щонайменше 125 одиниць бронетехніки навколо Авдіївки та військового обладнання на більш як батальйон", – зазначив Кірбі.

Він застеріг, що Росія, ймовірно, продовжить спробу наступу в районі Авдіївки та "може досягти певних тактичних успіхів" у найближчі місяці. Але здійснюється це за рахунок "тисяч" російських військових, яких кидають у бій без належної підготовки й із низьким бойовим духом.

"У нас є інформація, що російські військові фактично страчували солдатів, які відмовлялися виконувати накази. Ми також маємо інформацію про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступати під вогнем української артилерії", – додав представник Білого дому.

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На думку Кірбі, наступ росіян під Авдіївкою – це чергове "витверезувальне нагадування" про те, що президент Росії Владімір Путін не відмовляється від намірів захопити всю Україну, саме тому для США й союзників важливо продовжувати підтримку Києва.

Минулого тижня, нагадаємо, розвідка Великої Британії також констатувала, що Росія розпочала скоординований наступ за кількома напрямками на сході України, але висловила сумнів, що їй вдасться досягти поставлених цілей.

Теми: СШАвійнаАвдіївка
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