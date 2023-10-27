Формула миру: Китай пропустить зустріч на Мальті – Bloomberg
Китай не братиме участі в зустрічі радників з питань національної безпеки на Мальті, де понад 55 країн обговорюватимуть українську Формулу миру.
Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела
Деталі: За словами джерел, до списку учасників входять країни "Великої сімки", Катар, Південна Африка, Індія і Туреччина. Очікується, що деякі країни, такі як Бразилія і Чилі, візьмуть участь онлайн.
Видання зазначає: "Відсутність Пекіна стане розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого плану досягнення тривалого і справедливого миру".
У публікації також вказують на те, що залучення Пекіна до мирного саміту для України є критично важливим, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, які мають певний вплив на російського президента Володимира Путіна.
Bloomberg додає, що зустрічі на Мальті передували аналогічні зустрічі в Данії в червні і Саудівській Аравії в серпні. Китай відправив делегата на зустріч у Джидді.
У публікації зазначається, що мета таких зустрічей – донести позицію Києва до держав, які залишаються нейтральними щодо російського вторгнення, особливо до країн Глобального Півдня.
"Підтримка з боку цих країн розглядається як ключова умова для проведення саміту", – пише видання.
Передісторія:
- Наступна зустріч щодо української "формули миру" на рівні радників відбудеться на Мальті 28-29 жовтня.
- В Офісі президента висловлювали сподівання, що в зустрічі можуть узяти участь понад 50 держав, а за її підсумками очікується схвалення планів утілення пунктів "формули".
- "ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" України з десяти пунктів.
- Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови із принцом Мухаммадом бін Салманом запросив представника Саудівської Аравії на зустріч на Мальті для обговорення української "Формули миру".
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