Формула миру: Китай пропустить зустріч на Мальті – Bloomberg

Китай не братиме участі в зустрічі радників з питань національної безпеки на Мальті, де понад 55 країн обговорюватимуть українську Формулу миру.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела

Деталі: За словами джерел, до списку учасників входять країни "Великої сімки", Катар, Південна Африка, Індія і Туреччина. Очікується, що деякі країни, такі як Бразилія і Чилі, візьмуть участь онлайн.

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Видання зазначає: "Відсутність Пекіна стане розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого плану досягнення тривалого і справедливого миру".

У публікації також вказують на те, що залучення Пекіна до мирного саміту для України є критично важливим, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, які мають певний вплив на російського президента Володимира Путіна.

Bloomberg додає, що зустрічі на Мальті передували аналогічні зустрічі в Данії в червні і Саудівській Аравії в серпні. Китай відправив делегата на зустріч у Джидді.

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У публікації зазначається, що мета таких зустрічей – донести позицію Києва до держав, які залишаються нейтральними щодо російського вторгнення, особливо до країн Глобального Півдня.

"Підтримка з боку цих країн розглядається як ключова умова для проведення саміту", – пише видання.

Передісторія:

Наступна зустріч щодо української "формули миру" на рівні радників відбудеться на Мальті 28-29 жовтня.

В Офісі президента висловлювали сподівання, що в зустрічі можуть узяти участь понад 50 держав, а за її підсумками очікується схвалення планів утілення пунктів "формули".

понад 50 держав, а за її підсумками очікується схвалення планів утілення пунктів "формули". "ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" України з десяти пунктів.

текст "формули миру" України з десяти пунктів. Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови із принцом Мухаммадом бін Салманом запросив представника Саудівської Аравії на зустріч на Мальті для обговорення української "Формули миру".

Також читайте статтю "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни.