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Формула миру: Китай пропустить зустріч на Мальті – Bloomberg

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 жовтня 2023, 02:26
Формула миру: Китай пропустить зустріч на Мальті – Bloomberg
прапор Китаю, фото getty images

Китай не братиме участі в зустрічі радників з питань національної безпеки на Мальті, де понад 55 країн обговорюватимуть українську Формулу миру.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела

Деталі: За словами джерел, до списку учасників входять країни "Великої сімки", Катар, Південна Африка, Індія і Туреччина. Очікується, що деякі країни, такі як Бразилія і Чилі, візьмуть участь онлайн.

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Видання зазначає: "Відсутність Пекіна стане розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого плану досягнення тривалого і справедливого миру".

У публікації також вказують на те, що залучення Пекіна до мирного саміту для України є критично важливим, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, які мають певний вплив на російського президента Володимира Путіна.

Bloomberg додає, що зустрічі на Мальті передували аналогічні зустрічі в Данії в червні і Саудівській Аравії в серпні. Китай відправив делегата на зустріч у Джидді.

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У публікації зазначається, що мета таких зустрічей – донести позицію Києва до держав, які залишаються нейтральними щодо російського вторгнення, особливо до країн Глобального Півдня.

"Підтримка з боку цих країн розглядається як ключова умова для проведення саміту", – пише видання.

Передісторія:

  • Наступна зустріч щодо української "формули миру" на рівні радників відбудеться на Мальті 28-29 жовтня.
  • В Офісі президента висловлювали сподівання, що в зустрічі можуть узяти участь понад 50 держав, а за її підсумками очікується схвалення планів утілення пунктів "формули".
  • "ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" України з десяти пунктів.
  • Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови із принцом Мухаммадом бін Салманом запросив представника Саудівської Аравії на зустріч на Мальті для обговорення української "Формули миру".

Також читайте статтю "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни.

Теми: формула мируКитай
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