Формула мира: Китай пропустит встречу на Мальте – Bloomberg

Китай не будет участвовать во встрече советников по вопросам национальной безопасности на Мальте, где более 55 стран будут обсуждать украинскую Формулу мира.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: По словам источников, в список участников входят страны "Большой семерки", Катар, Южная Африка, Индия и Турция. Ожидается, что некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, примут участие онлайн.

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Издание отмечает: "Отсутствие Пекина станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего плана достижения длительного и справедливого мира".

В публикации также указывают на то, что привлечение Пекина к мирному саммиту для Украины является критически важным, поскольку Китай является одной из немногих стран, которые имеют определенное влияние на российского президента Владимира Путина.

Bloomberg добавляет, что встрече на Мальте предшествовали аналогичные встречи в Дании в июне и Саудовской Аравии в августе. Китай отправил делегата на встречу в Джидде.

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В публикации отмечается, что цель таких встреч - донести позицию Киева до государств, которые остаются нейтральными в отношении российского вторжения, особенно до стран Глобального Юга.

"Поддержка со стороны этих стран рассматривается как ключевое условие для проведения саммита", – пишет издание.

Предыстория:

Следующая встреча по украинской "формуле мира" на уровне советников состоится на Мальте 28-29 октября.

В Офисе президента выражали надежду, что во встрече могут принять участие более 50 государств, а по ее итогам ожидается одобрение планов воплощения пунктов "формулы".

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Украины из десяти пунктов.

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с принцем Мухаммадом бин Салманом пригласил представителя Саудовской Аравии на встречу на Мальте для обсуждения украинской "Формулы мира".

Также читайте статью "ЕвроПравды": Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны.