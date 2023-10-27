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ЦАХАЛ розповів про новий нічний рейд з бронетехнікою у Сектор Гази

Ірина БалачукП'ятниця, 27 жовтня 2023, 08:39
ЦАХАЛ розповів про новий нічний рейд з бронетехнікою у Сектор Гази
Скриншот з відео ЦАХАЛу

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що уночі здійснила черговий наземний рейд піхоти, бронетехніки та інженерних військ на території Сектора Гази.

Джерело: The Jerusalem Post, The Times of Israel, ЦАХАЛ у соцмережі Х

Деталі: Повідомляється, що війська 36-ї дивізії увійшли в сектор Газа, діяли там кілька годин, атакуючи об'єкти ХАМАС і терористів.

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ЦАХАЛ додав, що наземні сили супроводжували безпілотники і бойові вертольоти. Рейд був на територію біля району Шуджайя на сході Гази.

Всі ізраїльські війська залишили район через кілька годин, про постраждалих не повідомляється.

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The Times of Israel пише, що ця операція стала другою ніччю поспіль, коли сили ЦАХАЛу ненадовго входять в Сектор Гази, перед очікуваним повномасштабним наземним наступом.

Передісторія:

Теми: ІзраїльСектор Газивійна
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