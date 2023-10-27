ЦАХАЛ розповів про новий нічний рейд з бронетехнікою у Сектор Гази

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що уночі здійснила черговий наземний рейд піхоти, бронетехніки та інженерних військ на території Сектора Гази.

Джерело: The Jerusalem Post, The Times of Israel, ЦАХАЛ у соцмережі Х

Деталі: Повідомляється, що війська 36-ї дивізії увійшли в сектор Газа, діяли там кілька годин, атакуючи об'єкти ХАМАС і терористів.

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ЦАХАЛ додав, що наземні сили супроводжували безпілотники і бойові вертольоти. Рейд був на територію біля району Шуджайя на сході Гази.

כוחות חי"ר, שיריון והנדסה בפיקוד עוצבת ׳געש׳ (36) ובליווי של כטמ"מים ומסוקי קרב של צה"ל פשטו ביממה האחרונה פשיטה במרכז רצועת עזה. כחלק מהפשיטה, כלי טיס וארטילריה של צה״ל תקפו מטרות של ארגון הטרור חמאס בשכונת סג'עיה וברחבי הרצועה >> pic.twitter.com/oP6aTax85Y — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 27, 2023

Всі ізраїльські війська залишили район через кілька годин, про постраждалих не повідомляється.

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The Times of Israel пише, що ця операція стала другою ніччю поспіль, коли сили ЦАХАЛу ненадовго входять в Сектор Гази, перед очікуваним повномасштабним наземним наступом.

Передісторія: