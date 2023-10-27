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ЦАХАЛ рассказал о новом ночном рейде с бронетехникой в Сектор Газа

Ирина БалачукПятница, 27 октября 2023, 08:39
ЦАХАЛ рассказал о новом ночном рейде с бронетехникой в Сектор Газа
Скриншот из видео ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля сообщила, что ночью совершила очередной наземный рейд пехоты, бронетехники и инженерных войск на территории Сектора Газа.

Источник: The Jerusalem Post, The Times of Israel, ЦАХАЛ в соцсети Х

Детали: Сообщается, что войска 36-й дивизии вошли в сектор Газа, действовали там несколько часов, атакуя объекты ХАМАС и террористов.

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ЦАХАЛ добавил, что наземные силы сопровождали беспилотники и боевые вертолеты. Рейд был на территорию возле района Шуджайя на востоке Газы.

Все израильские войска покинули район через несколько часов, о пострадавших не сообщается.

The Times of Israel пишет, что эта операция стала второй ночью подряд, когда силы ЦАХАЛа ненадолго входят в Сектор Газы, перед ожидаемым полномасштабным наземным наступлением. 

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Темы: ИзраильСектор Газавойна
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