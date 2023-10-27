ЦАХАЛ рассказал о новом ночном рейде с бронетехникой в Сектор Газа

Армия обороны Израиля сообщила, что ночью совершила очередной наземный рейд пехоты, бронетехники и инженерных войск на территории Сектора Газа.

Источник: The Jerusalem Post, The Times of Israel, ЦАХАЛ в соцсети Х

Детали: Сообщается, что войска 36-й дивизии вошли в сектор Газа, действовали там несколько часов, атакуя объекты ХАМАС и террористов.

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ЦАХАЛ добавил, что наземные силы сопровождали беспилотники и боевые вертолеты. Рейд был на территорию возле района Шуджайя на востоке Газы.

Все израильские войска покинули район через несколько часов, о пострадавших не сообщается.

כוחות חי"ר, שיריון והנדסה בפיקוד עוצבת ׳געש׳ (36) ובליווי של כטמ"מים ומסוקי קרב של צה"ל פשטו ביממה האחרונה פשיטה במרכז רצועת עזה. כחלק מהפשיטה, כלי טיס וארטילריה של צה״ל תקפו מטרות של ארגון הטרור חמאס בשכונת סג'עיה וברחבי הרצועה >> pic.twitter.com/oP6aTax85Y ВИДЕО ДНЯ October 27, 2023

The Times of Israel пишет, что эта операция стала второй ночью подряд, когда силы ЦАХАЛа ненадолго входят в Сектор Газы, перед ожидаемым полномасштабным наземным наступлением.

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