"Шахеди" ударили за межами Вознесенська − була пожежа

Росіяни атакували Миколаївщину безпілотниками "Шахед", два з них вдалося знищити, але зафіксовані і влучення за межами Вознесенська, які спричини пожежу.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "Вночі 27 жовтня за межами міста Вознесенськ зафіксовано удари ворожими БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок влучання відбулось пожежа, яка була локалізована о 06:00".

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Деталі: За словами Кіма, минулося без постраждалих.

Передісторія:

Російські війська у ніч на 27 жовтня атакували Україну 6 ударними дронами та балістичною ракетою "Іскандер-М", захисники України знищили 5 безпілотників типу "Shahed-136/131".