"Шахеды" ударили за пределами Вознесенска − был пожар
Пятница, 27 октября 2023, 09:07
Россияне атаковали Николаевскую область беспилотниками "Шахед", два из них удалось уничтожить, но зафиксированы и попадания за пределами Вознесенска, которые вызвали пожар.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram
Прямая речь Кима: "Ночью 27 октября за пределами города Вознесенск зафиксированы удары вражескими БпЛА типа "Shahed 131/136". В результате попадания произошел пожар, который был локализован в 06:00".
Реклама:
Детали: По словам Кима, обошлось без пострадавших.
Предыстория:
- Российские войска в ночь на 27 октября атаковали Украину 6 ударными дронами и баллистической ракетой "Искандер-М", защитники Украины уничтожили 5 беспилотников типа "Shahed-136/131".
ВИДЕО ДНЯ