"Шахеды" ударили за пределами Вознесенска − был пожар

Россияне атаковали Николаевскую область беспилотниками "Шахед", два из них удалось уничтожить, но зафиксированы и попадания за пределами Вознесенска, которые вызвали пожар.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Ночью 27 октября за пределами города Вознесенск зафиксированы удары вражескими БпЛА типа "Shahed 131/136". В результате попадания произошел пожар, который был локализован в 06:00".

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Детали: По словам Кима, обошлось без пострадавших.

Предыстория:

Российские войска в ночь на 27 октября атаковали Украину 6 ударными дронами и баллистической ракетой "Искандер-М", защитники Украины уничтожили 5 беспилотников типа "Shahed-136/131".