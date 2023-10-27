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"Шахеды" ударили за пределами Вознесенска − был пожар

Ирина БалачукПятница, 27 октября 2023, 09:07
Шахеды ударили за пределами Вознесенска − был пожар
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Россияне атаковали Николаевскую область беспилотниками "Шахед", два из них удалось уничтожить, но зафиксированы и попадания за пределами Вознесенска, которые вызвали пожар.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Ночью 27 октября за пределами города Вознесенск зафиксированы удары вражескими БпЛА типа "Shahed 131/136". В результате попадания произошел пожар, который был локализован в 06:00".

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Детали: По словам Кима, обошлось без пострадавших.

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Темы: Николаевская областьбеспилотники
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