Росія вночі випустила 6 "Шахедів" і ракету – збито 5 дронів

Російські війська у ніч на 27 жовтня атакували Україну 6 ударними дронами та балістичною ракетою "Іскандер-М", захисники України знищили 5 безпілотників типу "Shahed-136/131".

Джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Дослівно ПС: "У ніч на 27 жовтня 2023 року противник атакував з району Приморсько-Ахтарськ, застосувавши шість ударних БпЛА типу "Shahed" у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з Воронезької області у напрямку Харківщини.

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В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять "Shahed-136/131" в межах Херсонської та Миколаївської областей".

Нічна атака РФ відбита частково Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Два з п'яти "Шахедів" було збито над Миколаївською областю, згідно з повідомленням голови ОВА Віталія Кіма.

Ракетного удару РФ зазнала будівля пожежної частини міста Ізюм у Харківській області: там пошкоджено будівлю й службову техніку, постраждали 8 рятувальників.