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Прикордонники взяли в полон москвича: вижив єдиний з підрозділу

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 жовтня 2023, 09:39
Прикордонники взяли в полон москвича: вижив єдиний з підрозділу
фото ДПСУ

Бійці прикордонної бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Сватівському напрямку під час зачистки ворожих позицій взяли в полон контрактника російської армії.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Полонений виявився громадянином РФ, мешканцем Москви. В ході бесіди він повідомив, що рішення йти на війну обрав самостійно, заради зарплатні в 200 тисяч рублів.

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Дослівно: "Саме стільки щомісячно Кремль платить за вбивство українців. Також полонений підтвердив, що разом з регулярними військами в штурмових діях зазвичай використовують в’язнів з підрозділів "Шторм" та "Чорна мамба".

Полоненому пощастило залишитись єдиним живим зі свого підрозділу і тепер він поповнить обмінний фонд".

 

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Теми: Прикордонна службаполоненівійна
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