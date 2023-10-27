Прикордонники взяли в полон москвича: вижив єдиний з підрозділу

Бійці прикордонної бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Сватівському напрямку під час зачистки ворожих позицій взяли в полон контрактника російської армії.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Полонений виявився громадянином РФ, мешканцем Москви. В ході бесіди він повідомив, що рішення йти на війну обрав самостійно, заради зарплатні в 200 тисяч рублів.

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Дослівно: "Саме стільки щомісячно Кремль платить за вбивство українців. Також полонений підтвердив, що разом з регулярними військами в штурмових діях зазвичай використовують в’язнів з підрозділів "Шторм" та "Чорна мамба".

Полоненому пощастило залишитись єдиним живим зі свого підрозділу і тепер він поповнить обмінний фонд".