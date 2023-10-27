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Пограничники взяли в плен москвича: выжил единственный из подразделения

Валентина РоманенкоПятница, 27 октября 2023, 09:39
Пограничники взяли в плен москвича: выжил единственный из подразделения
фото ГПСУ

Бойцы пограничной бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" на Сватовском направлении во время зачистки вражеских позиций взяли в плен контрактника российской армии.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Пленный оказался гражданином РФ, жителем Москвы. В ходе беседы он сообщил, что решение идти на войну выбрал самостоятельно, ради зарплаты в 200 тысяч рублей.

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Дословно: "Именно столько ежемесячно Кремль платит за убийство украинцев. Также пленный подтвердил, что вместе с регулярными войсками в штурмовых действиях обычно используют заключенных из подразделений "Шторм" и "Черная мамба".

Пленному повезло остаться единственным живым из своего подразделения и теперь он пополнит обменный фонд".

 

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Темы: Пограничная службапленныевойна
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